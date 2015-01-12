За выходные почти 400 населенных пунктов страны остались без света, в Гродно ураган «снёс» городскую ёлку, в Гомеле была гроза

Новости Беларуси. Унесенные ветром. За выходные почти 400 населенных пунктов страны остались без света. Штормовые порывы, скорость которых достигала двадцати метров в секунду, повредили кровли сельхоз- и жилых строений. Больше всего пострадала Брестская и Гродненская области. Оперативные службы устраняли повреждения ночью и утром. Тем временем, сообщения синоптиков не утешающие. По прогнозу, осадки и ветер сохранятся до конца недели. Во что еще внесла коррективы погода, расскажет сюжет программы Новости «24 часа» на СТВ.

Циклон из Атлантики наделал много шума в Беларуси. За выходные 368 населенных пунктов страны остались без света из-за сильного ветра. Штормовые порывы разрушили восемь сельхозпостроек в Брестской области. А еще в нескольких деревнях Малоритского, Жабинковского и Барановичского районов.

Наталья Живолевская, пресс-секретарь Гродненского областного управления МЧС:

Всего без электричества временно оставались около 2 тысяч жителей. К утру 12 января подача электроснабжения всем потребителям восстановлена. Кроме того, зафиксированы 5 случаев незначительного повреждения рекламных вывесок, кровель.

Капризы погоды обрушились и на праздничные атрибуты. Например, в Гродно ветер согнул елку на одной из городских площадей. А в Гомеле и вовсе случилась гроза. Ударом молнии выбило из эфира две местные радиостанции. К счастью, никто из сотрудников не пострадал. К слову, такая погода — редкость: гремит в январе в наших широтах два раза в сто лет.

Дмитрий Боярович, СТВ:

Сильный ветер и мокрый снег на работу воздушной гавани Беларуси не повлиял. Однако, один рейс Самара-Минск сегодня утром прибыл в белорусскую столицу с опозданием на 5 часов. Задержка была связана с состоянием самарского аэропорта. Взлетные полосы там отчищали после сильного снегопада.

Почти на полтора часа задержался рейс из Стамбула. Правда, и в этом случае причина не в принимающей стороне. Сотрудники аэропорта говорят: сегодняшние порывы в 12 метров — норма, при таком ветре летать можно. Другое дело — его направление.

Василий Корнев, заместитель генерального директора РУП «Национальный аэропорт Минск» по производству:

Для каждого самолета производится расчет с учетом боковой силы ветра и коэффициента сцепления. Сегодня у нас коэффициент сцепления 0,4 - это довольно высокий коэффициент для зимнего времени года. Мы работаем в штатном режиме.

Ветер подкинул проблем и рабочим. Высотные работы на стройках столицы практически остановились. Строители ждут ослабления ветра. Тем временем, такая погода — в прямом смысле деньги для энергетиков. Ветряки в такие дни работают на полную мощность. Их в Беларуси, к слову, 48. Одна установка за ветреный день вырабатывает 12 тысяч киловатт-часов. Это энергия, которую потребляет многоэтажный дом за месяц.

Владимир Нистюк, исполнительный директор ассоциации «Возобновляемая энергетика»:

Конечно, эти бураны приносят людям много неудобств. Конечно, эти ураганы сносят и крыши, и деревья валят. Но, глядя в завтрашний день, надо думать о том, чтобы максимально децентрализовать выработку электроэнергии и создать агрегаты, которые не зависят от природных катаклизмов так, как зависит ныне действующая система сетей.

Впрочем, для энергетиков урожайные дни продолжатся. По прогнозам, ветреная и сырая погода будет царить в Беларуси как минимум неделю. А порывы ветра достигнут 15 метров в секунду. Плюс, в ближайшие дни снег сменится дождем.