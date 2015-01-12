Витебское кадетское училище получило в подарок современное общежитие на 200 мест

Новости Беларуси. В Беларуси завершается общереспубликанская акция «Наши дети». Одним из финальных её аккордов стало новоселье в Витебском кадетском училище. Парни-кадеты получили шикарный подарок: теперь они будут жить отдельно от девушек в современном общежитии на 200 мест, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гитарные аккорды – как финальный аккорд акции «Наши дети» на Витебщине. Сегодня впервые стены этих комнат наполнились музыкой. А ведь еще вчера ребята из Витебского кадетского училища сами помогали строителям: мыли окна и полы в своем новом доме. В первый учебный день нового года спальный корпус заполнили новоселы. Не без гордости парни показывают свои хоромы.

Никита Соха, ученик 10 класса Витебского кадетского училища:

Вот блок. Две комнаты: одна на три места, другая на два человека. Туалет, ванна – все рядом. Вот моя кровать, тут я сплю. Моя тумбочка. В общем, удобно, нравится. Вчера заселились. А так раньше приходилось жить по 8 человек, по 10. Теперь, конечно, удобней, лучше.

В новом корпусе теперь живут только ребята. Девочки же, их в училище меньше ста, остались в главном корпусе. Если раньше они ютились в комнатах по 6-8 человек, то сейчас им гораздо просторнее. А вот первый этаж нового 5-этажного здания решено сделать общим. Здесь разместились музей, комнаты самоподготовки и отдыха. И, конечно, куда без современной столовой.

Территория в поселке Лужесно под Витебском, где сегодня размещается кадетское училище, детям принадлежала всегда. В свое время государственную премию БССР, полученную в 1968 году за роман «Векапомныя дни», его автор Михась Лыньков, отдал местному детскому дому. На эти деньги здесь построили новое здание. А в последние годы на этом месте размещалась школа-интернат-гимназия для одаренных ребят Витебщины. В 2009 году для них возвели современный спортивный комплекс. Посещал гимназию и Президент. В 2009 году Александр Лукашенко посадил здесь ель, которая растет и по сей день.

Меньше чем за почти 4 года существования Витебского кадетского училища, созданного на базе Лужеснянской школы-интерната-гимназии для одаренных и талантливых детей Витебской области, 63 его воспитанника поступили в вузы, 14 человек стали победителями республиканских олимпиад. В этом учебном году конкурс составлял больше 2,5 человек на место. Так что несомненно лучшим сегодня сделали, по сути, королевский подарок: на строительство корпуса потрачено около 35 миллиардов белорусских рублей.

Сергей Логвиненко, директор Витебского кадетского училища:

Данный подарок и данное мероприятие – это подтверждение того, что государство проводит постоянную работу по улучшению содержания детей. Вкладывает в будущее страны – наших детей. Это все для детей, ради детей. Нам это приятно. И приятно то, что дети это действительно оценивают, относятся к этому с благодарностью, вниманием.

Вот уже полтора десятилетия в Беларуси проходит традиционная акция «Наши дети». За это время известные спортсмены и бизнесмены, политики и ученые и все те, кто может и хочет подарить малышам радость и внимание, посетили тысячи семей, детских домов и школ. И непременно дарили подарки. Кому-то достались сладкие, а для витебских кадетов финальным аккордом акции стал новый дом.