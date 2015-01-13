Белорусов ждет совсем не зимняя теплая погода: температура превысит климатическую норму и будет соответствовать, скорее, середине марта

Новости Беларуси. Белорусов на этой неделе ждет совсем не зимняя теплая погода. Температура воздуха в стране превысит климатическую норму и будет соответствовать, скорее, середине марта.

13 января столбик термометра местами будет показывать до 6 тепла.

Однако расслабляться пока рано.

В Беларуси сохранится порывистый ветер и гололедица. Не обойдется и без осадков, в основном дождя и мокрого снега.

Дороги на большей части республики будут скользкими, поэтому как водителям, так и пешеходам следует быть крайне внимательными. Так, только в Минске за последние дни гололедные травмы получили свыше 120 человек. Для того, чтобы минимизировать возможность падения, медики советуют ходить не торопясь и носить обувь с плоской рифленой подошвой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.