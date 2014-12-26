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Новогодние праздники во всей Беларуси радуют детей долгожданными подарками

26 декабря 2014 14:40
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Новости Беларуси. До Нового года остается совсем немного. В эти дни по традиции долгожданные подарки и поздравления по всей стране принимают юные белорусы.

Гостей принимали и в Витебской школе-интернате для детей с нарушениями слуха.

Здесь учится около 150 ребят — и никто из них не остался без подарка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анастасия Шалухо, воспитанница школы-интерната для детей с нарушениями слуха:
Я люблю Новый год. У меня много гостей, много подарков. Я люблю танцевать с друзьями и петь.

Татьяна Терехова, заместитель директора школы-интерната для детей с нарушениями слуха:
Дети способные, творческие, активные, умеющие и танцевать, и петь, верить в чудо, добро, сказку.       

Новогодний праздник в Острошицко-городокской школе Минского района посетил президент.

Здесь обучается младший сын главы государства Николай. Для родителей и гостей приготовили новогодний спектакль с песнями, танцами и, конечно, самой настоящей новогодней интригой. Без подарков в праздничные дни тоже никак – сладкие сюрпризы от имени президента получил каждый из начинающих артистов. 

В Гродно новогодний праздник для детей организовали в доме известной белорусской писательницы Элизы Ожешко.

Мастер-класс по рукоделию, хороводы со сказочными персонажами и литературная мастерская — занятие по душе нашли каждому.

# общество # Александр Лукашенко # Праздничные даты # Фотофакт # Татьяна Терехова

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