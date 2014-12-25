Праздничное настроение: как украшены областные города к Новому году?

Новости Беларуси. Праздничное настроение белорусам дарит и новогоднее украшение городов и поселков. Так, сегодня в столице сияют гирлянды из 16 тысяч лампочек. Они будут радовать горожан вплоть до 14 января. «Зажглись» также деревья вдоль проспекта Победителей. 82 гирлянды будут гореть каждую ночь. Впервые подсветили район проспекта Дзержинского и Уручья. А на Октябрьской площади минчане любуются гигантскими новогодними шарами. Такая инсталляция уже стала излюбленным местом для фото у жителей столицы.

В Витебске главную зеленую красавицу установили на площади Победы. Высота ели 35 метров, она состоит более чем из 200 маленьких елочек. Из украшений – огни, снежинки и сосульки. Длина гирлянд и светодиодных конструкций, в которые «одет» главный символ праздника и сама площадь Победы, - более 3 километров.

А в Гомеле главную ель по традиции установили на площади Ленина. В этом году впервые в истории макушку дерева на высоте 30 метров украсила Вифлеемская или Рождественская звезда. Есть в оформлении города и другие новшества. Например, над детским городком у центральной ели и по всему проспекту Победы раскинулось «звездное небо». Создано оно из гирлянд длиной в несколько сотен метров.

Самую высокую зеленую красавицу Могилевщины установили по традиции в самом сердце областного центра. Каркас 37-метровой ели возвели из металлических сборных модулей. По такому принципу, к слову, в Могилеве главную елку монтируют уже в 12-й раз. В нынешнем году символ Нового года здесь «одели» в новые светящиеся шары и гирлянды.

Светодиодные фонтаны, огромные шары с блестящими подарками, светящиеся деревья, - всю эту красоту можно увидеть в Гродно. Главная елка города установлена на площади Ленина. Там же создана и имитация звездного неба с лучами. Кстати, украшений в Гродно стало еще больше: к светящимся символам города - оленям, прибавились символы 2015 года - козочки.

А на главной елке Бреста сегодня сияет около 6 тысяч разноцветных лампочек. Она достаточно традиционна, чего не скажешь об украшении самого города над Бугом. Три года назад на бульваре Шевченко зажглись полтора десятка деревьев-шаров. В этом году празднично-тематические изменения претерпел бульвар Космонавтов. Здесь красуется космическая ель, сделанная из сфер, а на фонари «приземлились» летающие тарелки со снеговиками, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.