25 декабря в Минске прошло шествие Дедов Морозов

Новости Беларуси. Хит-парад новогодних праздников открывает шествие Дедов Морозов. На мгновение улицы Минска превратились в дороги из волшебного мира детства. Почти 7 сотен сказочных героев, среди которых белые медведи, скоморохи, ростовые куклы собрались у национальной елки. С Октябрьской площади дружная компания отправилась ко Дворцу спорта, где искушенную публику ждали новые сюрпризы. Самые интересные моменты праздника в сюжете программы Новости «24 часа» на СТВ.

25 пар самых ожидаемых на Новый год героев представил сегодня каждый район Минска. Красивый костюм, собственно, как и количество участников, далеко не самое главное условие ежегодного парада Дедов Морозов и Снегурочек. Хорошее настроение и вера в чудо, пожалуй, главные атрибуты таких праздников.

Почти семь сотен сказочных героев, среди которых белые медведи, скоморохи, ростовые куклы собрались у национальной елки задолго до начала шествия. Дети рассказывали стихи, получали сладкие подарки и фотографировались на память. Долго-долго не без толку наряжали нашу елку, потому что...

Дед Мороз на Новый год мимо елки не пройдет,

Скажет от удивленья:

Ай да, ёлка, загляденье!

Элеонора Лутович, СТВ:

Не для кого не секрет, что посох Деда Мороза исполняет самые заветные желания. Я на правах, так сказать, временного владельца для начала попробую исполнить свое.

Не известно как елка, а дети, и даже некоторые взрослые на этом празднике без внимания точно не останутся.

В ожидании главного Деда Мороза Маша и Медведь развлекали публику песнями и танцами.

Вместе с другими лесными жителями ведущие в составе колонны Дедов Морозов и Снегурочек отправились ко Дворцу спорта.

Словно по волшебству со столичных улиц на мгновение исчезли даже машины. Сотрудники ГАИ на время шествия временно перекрыли движение, что позволило всем желающим пройти рядом со своим любимым персонажем, передать ему привет или получить пусть маленький и один, но все же сладкий и приятный — подарок.

Минчане:

В том году больше всяких Дедов Морозов и зверюшек.

Интересно, здоров, настроение хорошее. Столько выходных! И детям очень нравится!

Настроение отличное и у ребенка, и у нас. Мама с сыном остались дома, а мы с дочей решили прогуляться! Прошлись с шествием Дедов Морозов!

Гулянья на центральной праздничной площадке продлятся до позднего вечера. Посетителей ждут игры, конкурсы, соревнования. На радость отдыхающим работают и новогодний базары, где можно купить сувениры, подарки и живую зеленую красавицу.

Дед Мороз:

С Новым годом! Счастья всем, здоровья, чтобы у вас все будет хорош! Приду проверю!