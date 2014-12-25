Народный фольклорный ансамбль БГУ «Тутэйшая шляхта» поздравил католиков с Рождеством Христовым

Новости Беларуси. Католики Беларуси 25 декабря празднуют Рождество Христово. С этим светлым праздником прихожан костёла святых Симеона и Елены поздравил народный фольклорный ансамбль Белгосуниверситета «Тутэйшая шляхта».

В его исполнении прозвучали псалмы 16 века, белорусские народные песни о Рождестве. Кроме этого, артисты подготовили настоящее музыкальное шоу, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Леонид Махнач, руководитель народного фольклорного ансамбля Белорусского государственного университета «Тутэйшая шляхта»:

Ад імя ўсяго калектыва я віншую ўсіх вернікаў з Раством Хрыстовым. Сёння наш калектыў у якасці віншавання будзе прадстаўляць праграму. нумары розныя, але я ны маюць калядны накірунак.