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Народный фольклорный ансамбль БГУ «Тутэйшая шляхта» поздравил католиков с Рождеством Христовым

25 декабря 2014 18:10
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Новости Беларуси. Католики Беларуси 25 декабря празднуют Рождество Христово.  С этим светлым праздником прихожан костёла святых Симеона и Елены поздравил народный фольклорный ансамбль Белгосуниверситета «Тутэйшая шляхта».

В его исполнении прозвучали псалмы 16 века, белорусские народные  песни о Рождестве. Кроме этого, артисты подготовили настоящее музыкальное шоу, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Леонид Махнач, руководитель народного фольклорного ансамбля Белорусского государственного университета «Тутэйшая шляхта»:
Ад імя ўсяго калектыва я віншую ўсіх вернікаў з Раством Хрыстовым. Сёння наш калектыў у якасці віншавання будзе прадстаўляць праграму. нумары розныя, але я ны маюць калядны накірунак.

# общество # Новый год # Праздничные даты # Леонид Махнач

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