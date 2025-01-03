Новогодние чудеса дошли до каждого ребёнка. Вот как поздравили маленьких пациентов

Операции, спасающие жизни, спортивное снаряжение, современная техника для комфорта и средства на реабилитацию – все это 30 лет назад казалось мечтой. Но искреннее желание белорусов помогать воплотилось в настоящую белорусскую традицию, для которой нет преград. Сегодня чудо может спуститься с крыши или постучать в окно даже больничной палаты. К каждому ребенку, вынужденному встречать Новый год в медицинских учреждениях, обязательно приходит Дед Мороз.

Особенно для таких детей это невероятный праздник. Они у нас особенные, когда приходит праздник – это замечательно.

Самое современное оборудование и «золотые руки» белорусских врачей дают шанс на выздоровление даже в самых сложных случаях. Наши хирурги буквально отвоевывают детские жизни, проводя нередко первые, уникальные в своем роде операции. Положительные эмоции помогают маленьким пациентам идти на поправку, поэтому новогодние чудеса, даже здесь, в больничных стенах, никто не отменял.