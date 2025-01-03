Новогодние чудеса дошли до каждого ребёнка. Вот как поздравили маленьких пациентов
Операции, спасающие жизни, спортивное снаряжение, современная техника для комфорта и средства на реабилитацию – все это 30 лет назад казалось мечтой. Но искреннее желание белорусов помогать воплотилось в настоящую белорусскую традицию, для которой нет преград. Сегодня чудо может спуститься с крыши или постучать в окно даже больничной палаты. К каждому ребенку, вынужденному встречать Новый год в медицинских учреждениях, обязательно приходит Дед Мороз.
Особенно для таких детей это невероятный праздник. Они у нас особенные, когда приходит праздник – это замечательно.
Самое современное оборудование и «золотые руки» белорусских врачей дают шанс на выздоровление даже в самых сложных случаях. Наши хирурги буквально отвоевывают детские жизни, проводя нередко первые, уникальные в своем роде операции. Положительные эмоции помогают маленьким пациентам идти на поправку, поэтому новогодние чудеса, даже здесь, в больничных стенах, никто не отменял.
Игорь Каско, главный врач Могилевской областной больницы:
Сегодня лечебные учреждения обеспечены всем необходимым под потребности. Все оборудование, которое нам необходимо, чтобы оказывать медицинскую помощь, имеется. Все медикаменты имеются. Даже при очень сложных заболеваниях в последние годы мы тоже начали покупать медикаменты, которые стоят космических денег. Никто из наших граждан даже не представляет, какие колоссальные ресурсы государство вкладывает в медицину, систему образования.
Подробности в видео.