Дмитрий Крутой о марафоне «Наши дети»: радость, которую мы видим на их лицах, подпитывает даже взрослых
Навигатор добра «Наши дети» не минует ни одной точки на карте Беларуси, где ждут чуда. У зимней сказки есть свой запах – хвои и мандарин, своя мишура из воздушных бумажных снежинок и узоров на стеклах. В эти дни дети стараются быть особенно послушными, чтобы не разрушить хорошее впечатление у главного волшебника зимы, который, конечно, все видит. В Белыничской специальной школе-интернате чудо встречают доброй сказкой, которую старшеклассники сами подготовили для малышей.
Белыничская специальная школа принимает детей с особенностями со всей области. Выучить простые на первый взгляд движения ребятам нелегко. Чтобы театральное представление получилось, репетировать его начали два месяца назад.
Сказка погружает в мир чудес не только детей. Хороводы возле елки – уникальный случай, когда всегда сдержанные первые лица страны вспоминают свое детство. Ничто так не наполняет радостью взрослое сердце, как мерцание детских глаз и улыбки.
Дмитрий Крутой, глава Администрации Президента:
На самом деле все государственные органы, организации задолго до декабря, уже где-то в сентябре прорабатывается список учреждений и школ, прочих заведений, которые будут посещаться, распределяются между соответствующими лицами. Конечно, каждый хочет чем-то особенным выделиться и порадовать деток по-своему. Дети тоже этого ждут, готовятся, делают представления. Та радость, которую мы видим на их лицах, то счастье, которым является для них Новый год, мне кажется, подпитывает даже взрослых.
Сладкие подарки каждому малышу, а большие и нужные для всей школы. Современная техника для кухни, мультиборд и настоящий трактор, который станет надежным помощником на большом пришкольном огороде. Чудеса здесь случаются не только на Новый год. Еще пять лет назад в Белыничской школе-интернате было полсотни детей-сирот, больше половины из них за это время обрели новую семью.
Подробности в видео.