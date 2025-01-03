Дмитрий Крутой о марафоне «Наши дети»: радость, которую мы видим на их лицах, подпитывает даже взрослых

Навигатор добра «Наши дети» не минует ни одной точки на карте Беларуси, где ждут чуда. У зимней сказки есть свой запах – хвои и мандарин, своя мишура из воздушных бумажных снежинок и узоров на стеклах. В эти дни дети стараются быть особенно послушными, чтобы не разрушить хорошее впечатление у главного волшебника зимы, который, конечно, все видит. В Белыничской специальной школе-интернате чудо встречают доброй сказкой, которую старшеклассники сами подготовили для малышей.

Белыничская специальная школа принимает детей с особенностями со всей области. Выучить простые на первый взгляд движения ребятам нелегко. Чтобы театральное представление получилось, репетировать его начали два месяца назад. Сказка погружает в мир чудес не только детей. Хороводы возле елки – уникальный случай, когда всегда сдержанные первые лица страны вспоминают свое детство. Ничто так не наполняет радостью взрослое сердце, как мерцание детских глаз и улыбки.

Дмитрий Крутой, глава Администрации Президента:

На самом деле все государственные органы, организации задолго до декабря, уже где-то в сентябре прорабатывается список учреждений и школ, прочих заведений, которые будут посещаться, распределяются между соответствующими лицами. Конечно, каждый хочет чем-то особенным выделиться и порадовать деток по-своему. Дети тоже этого ждут, готовятся, делают представления. Та радость, которую мы видим на их лицах, то счастье, которым является для них Новый год, мне кажется, подпитывает даже взрослых.