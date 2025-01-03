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Дмитрий Крутой о марафоне «Наши дети»: радость, которую мы видим на их лицах, подпитывает даже взрослых

03 января 2025 14:24
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Навигатор добра «Наши дети» не минует ни одной точки на карте Беларуси, где ждут чуда. У зимней сказки есть свой запах – хвои и мандарин, своя мишура из воздушных бумажных снежинок и узоров на стеклах. В эти дни дети стараются быть особенно послушными, чтобы не разрушить хорошее впечатление у главного волшебника зимы, который, конечно, все видит. В Белыничской специальной школе-интернате чудо встречают доброй сказкой, которую старшеклассники сами подготовили для малышей.

Дмитрий Крутой о марафоне «Наши дети»: радость, которую мы видим на их лицах, подпитывает даже взрослых-2

Белыничская специальная школа принимает детей с особенностями со всей области. Выучить простые на первый взгляд движения ребятам нелегко. Чтобы театральное представление получилось, репетировать его начали два месяца назад.

Сказка погружает в мир чудес не только детей. Хороводы возле елки – уникальный случай, когда всегда сдержанные первые лица страны вспоминают свое детство. Ничто так не наполняет радостью взрослое сердце, как мерцание детских глаз и улыбки.

Дмитрий Крутой о марафоне «Наши дети»: радость, которую мы видим на их лицах, подпитывает даже взрослых-4

Дмитрий Крутой, глава Администрации Президента:
На самом деле все государственные органы, организации задолго до декабря, уже где-то в сентябре прорабатывается список учреждений и школ, прочих заведений, которые будут посещаться, распределяются между соответствующими лицами. Конечно, каждый хочет чем-то особенным выделиться и порадовать деток по-своему. Дети тоже этого ждут, готовятся, делают представления. Та радость, которую мы видим на их лицах, то счастье, которым является для них Новый год, мне кажется, подпитывает даже взрослых.

Дмитрий Крутой о марафоне «Наши дети»: радость, которую мы видим на их лицах, подпитывает даже взрослых-6

Сладкие подарки каждому малышу, а большие и нужные для всей школы. Современная техника для кухни, мультиборд и настоящий трактор, который станет надежным помощником на большом пришкольном огороде. Чудеса здесь случаются не только на Новый год. Еще пять лет назад в Белыничской школе-интернате было полсотни детей-сирот, больше половины из них за это время обрели новую семью.

Подробности в видео.

# Наши дети # Дети # Дмитрий Крутой # Юлия Мычка

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