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Новогоднее телеобращение Президента Беларуси выйдет в эфир сразу после праздничного шоу «Новогодняя открытка от СТВ»

31 декабря 2021 08:03
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Новости Беларуси. Мир на пороге нового года. В Беларуси традиция встречать его в кругу близких и друзей, высказывать надежды и пожелания неизменная, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Новогоднее телеобращение Президента Беларуси выйдет в эфир сразу после праздничного шоу «Новогодняя открытка от СТВ»-1

Ближе к полуночи каждый загадает желание, которое сбудется уже в 2022-м. За мгновения до его наступления мы ждем телеобращение Президента Беларуси. На нашем канале оно выйдет в эфир сразу после праздничного шоу «Новогодняя открытка от СТВ».

# Новый год # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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