Новогоднее телеобращение Президента Беларуси выйдет в эфир сразу после праздничного шоу «Новогодняя открытка от СТВ»

Новости Беларуси. Мир на пороге нового года. В Беларуси традиция встречать его в кругу близких и друзей, высказывать надежды и пожелания неизменная, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ближе к полуночи каждый загадает желание, которое сбудется уже в 2022-м. За мгновения до его наступления мы ждем телеобращение Президента Беларуси. На нашем канале оно выйдет в эфир сразу после праздничного шоу «Новогодняя открытка от СТВ».