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«Эффективность увеличивается минимум на 30%». Новые комплексы разведки и связи поступили в белорусскую армию

31 декабря 2021 07:29
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Новости Беларуси. Белорусская армия укрепляет техническую базу. В воинские части военно-воздушных сил и войск ПВО переданы новые образцы техники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На вооружение подразделений поступают автоматизированные комплексы разведки, управления и связи «Пустельга» отечественного производства.

«Эффективность увеличивается минимум на 30%». Новые комплексы разведки и связи поступили в белорусскую армию-1

«Эффективность увеличивается минимум на 30%». Новые комплексы разведки и связи поступили в белорусскую армию-3

Системы предназначены для улучшения качества и повышения дальности связи с экипажами, а также оперативной передачи информации о координатах воздушных и наземных целей.

«Эффективность увеличивается минимум на 30%». Новые комплексы разведки и связи поступили в белорусскую армию-6

Олег Мищенко, начальник связи Вооруженных Сил Беларуси:
В соответствии с планом развития Вооруженных Сил Республики Беларусь, нами осуществляется поставка новых и модернизированных образцов вооружений, военной и специальной техники в войска. Ряд воинских соединений и частей Вооруженных Сил получили современные образцы, которые позволят значительно улучшить эффективность системы управления военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны и авиации в частности.

Эффективность любой системы управления зависит, безусловно, от внедрения процессов автоматизации. Эффективность увеличивается минимум на 30 %. Сегодня наши предприятия государственные военно-промышленного комплекса Республики Беларусь завершили работы и серийно поставили данную технику в войска.

«Эффективность увеличивается минимум на 30%». Новые комплексы разведки и связи поступили в белорусскую армию-9

Церемония передачи новой техники прошла в столичном полку связи. В скором будущем современные комплексы проверят в деле.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Олег Мищенко # Фотофакт

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