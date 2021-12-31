«Эффективность увеличивается минимум на 30%». Новые комплексы разведки и связи поступили в белорусскую армию

Новости Беларуси. Белорусская армия укрепляет техническую базу. В воинские части военно-воздушных сил и войск ПВО переданы новые образцы техники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На вооружение подразделений поступают автоматизированные комплексы разведки, управления и связи «Пустельга» отечественного производства.

Системы предназначены для улучшения качества и повышения дальности связи с экипажами, а также оперативной передачи информации о координатах воздушных и наземных целей.

Олег Мищенко, начальник связи Вооруженных Сил Беларуси:

В соответствии с планом развития Вооруженных Сил Республики Беларусь, нами осуществляется поставка новых и модернизированных образцов вооружений, военной и специальной техники в войска. Ряд воинских соединений и частей Вооруженных Сил получили современные образцы, которые позволят значительно улучшить эффективность системы управления военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны и авиации в частности.

Эффективность любой системы управления зависит, безусловно, от внедрения процессов автоматизации. Эффективность увеличивается минимум на 30 %. Сегодня наши предприятия государственные военно-промышленного комплекса Республики Беларусь завершили работы и серийно поставили данную технику в войска.