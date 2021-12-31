Рост пенсий, тарифы на ЖКУ и налог на квартиру для физлиц. Какие изменения ждут белорусов в 2022 году?

Новости Беларуси. Новшества 2022-го. С 1 января белорусов ждет множество изменений. Например, завершится пенсионная реформа, которая началась еще в 2016 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь мужчины будут уходить на заслуженный отдых в 63 года, женщины – в 58 лет.

Ожидается и рост пенсий – с 512 до 581 рубля. Больше получать станут бюджетники. Базовая ставка увеличится до 207 рублей. Минимальная зарплата дорастет до 457. Вместе с тем повысятся тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Подорожают вода, капремонт, уборка в подвалах, обслуживание лифтов и вывоз мусора – на 11 рублей 10 копеек. В жировках это отразится только в феврале.