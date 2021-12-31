Рост пенсий, тарифы на ЖКУ и налог на квартиру для физлиц. Какие изменения ждут белорусов в 2022 году?
Новости Беларуси. Новшества 2022-го. С 1 января белорусов ждет множество изменений. Например, завершится пенсионная реформа, которая началась еще в 2016 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь мужчины будут уходить на заслуженный отдых в 63 года, женщины – в 58 лет.
Ожидается и рост пенсий – с 512 до 581 рубля. Больше получать станут бюджетники. Базовая ставка увеличится до 207 рублей. Минимальная зарплата дорастет до 457. Вместе с тем повысятся тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Подорожают вода, капремонт, уборка в подвалах, обслуживание лифтов и вывоз мусора – на 11 рублей 10 копеек. В жировках это отразится только в феврале.
Еще одно новшество 2022 года – налог на квартиру для физлиц. Теперь выплачивать его будут все владельцы жилплощади в многоквартирных домах. Сумма будет варьироваться в зависимости от метров. Годовой налог на стандартную 60-метровую квартиру в райцентрах составит 27 рублей, в Минске – около 49. Освободят от уплаты пенсионеров, инвалидов I и II групп, многодетные семьи, участников ВОВ.