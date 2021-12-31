«Документ очень чётко, филигранно прописывает очень многие нормы». Елена Потапова о том, как изменится Конституция

Новости Беларуси. В Беларуси продолжается обсуждение проекта изменений и дополнений Конституции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В ближайшие несколько недель возможность высказать свое мнение есть у каждого. Причем поделиться своими предложениями можно на различных площадках. Так, в работу по сбору откликов граждан по проекту изменений и дополнений Конституции включились общественные объединения, а также партии. Здесь активизировали работу общественных приемных. Предложенный на всенародное обсуждение документ включает лучшее, что было в прежней редакции Основного закона, и учитывает современные вызовы.

Елена Потапова, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Документ очень четко, филигранно прописывает очень многие нормы, которые и раньше присутствовали в нашей Конституции. Это сохранение наших традиций, нашей культуры, сохранение традиционных ценностей. Сейчас это уже, скажем так, проходит красной нитью, потому что, как ни странно, со временем эти нормы еще больше нуждаются в подтверждении и даже в каком-то смысле в защите. Это касается и традиционной семьи, ценности и защиты детства, материнства. В соответствии с нашей социальной политикой и в принципе подходами государства к вопросам многодетной семьи, к вопросам защиты прав и интересов детей, развития молодежи и возможности участия молодежи во всех политических событиях, в политическом построении государства, это, конечно, очень отрадно видеть в новом документе, его проекте.