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Нового помощника Президента – инспектора по Витебской области представили активу региона

10 января 2024 10:33
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Витебскую область надо вытащить из того состояния, в котором она находится, хотя ситуацию в регионе нельзя назвать катастрофой. Об этом Александр Лукашенко заявил при назначении Сергея Левковича помощником Президента Республики Беларусь – инспектором по Витебской области. 10 января нового руководителя представили активу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нового помощника Президента – инспектора по Витебской области представили активу региона-1

Развитие аграрного комплекса и работа с кадрами, причем не только на уровне руководства региона, но и кадрового потенциала сельхозорганизаций, – основные задачи, которые стоят перед помощником главы государства. Ранее Сергей Левкович занимал должность первого заместителя председателя Минского облисполкома, курировал АПК, перерабатывающую промышленность. Болевые точки северного региона ему хорошо известны.

Нового помощника Президента – инспектора по Витебской области представили активу региона-4

Сергей Левкович, помощник Президента Беларуси – инспектор по Витебской области:
Ключевой ролью своей работы в сегодняшней должности вижу развитие региона, всяческое содействие с учетом моего опыта, знаний, тех людей, которые работают в Витебской области. Прежде всего перед собой ставлю цель – развитие и повышение уровня жизни людей на витебской земле. Ключевой вопрос, конечно, кадры. Самое главное и самое ценное – профессионализм, порядочность и ответственность кадров.

Нового помощника Президента – инспектора по Витебской области представили активу региона-7

Витебской области необходимо повышать цифры по ряду показателей, для этого в регионе есть все ресурсы. Ранее на уровне государства были приняты системные меры для решения проблемных вопросов и выхода на стабильное функционирование агропромышленных предприятий.

# Отставки и назначения в Беларуси # общество # Сергей Левкович # Новости Витебска и Витебской области

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