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Исполнить мечту тысячи маленьких минчан. Рассказываем, как поучаствовать в марафоне добра «Ёлка желаний»

10 января 2024 09:28
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Прикоснуться к сказке. Такую возможность дарят всем детям Беларуси во время новогодних и рождественских праздников. Все организации и предприятия вносят свою лепту в наполнение волшебного мешка с подарками и заботятся о создании праздника для детей с особенностями.

О благотворительных марафонах поговорили в студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь с Романией Зориной, председателем Минской городской организации Белорусского Красного Креста.

Исполнить мечту тысячи маленьких минчан. Рассказываем, как поучаствовать в марафоне добра «Ёлка желаний»-1

Романия Зорина, председатель Минской городской организации Белорусского Красного Креста:
Белорусский Красный Крест придумал «Елку желаний» достаточно давно. С каждым годом количество этих елок возрастает. Мы предварительно договариваемся с партнерами – в больших торговых центрах, на предприятиях, организациях – о том, чтобы они поставили такие елки и повесили олененков. На каждой из этих игрушек прописано желание одного ребенка.

В Минске находится 10 таких елок. Подробности в видеоматериале.

# Благотворительная акция # общество

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