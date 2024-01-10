Исполнить мечту тысячи маленьких минчан. Рассказываем, как поучаствовать в марафоне добра «Ёлка желаний»

Прикоснуться к сказке. Такую возможность дарят всем детям Беларуси во время новогодних и рождественских праздников. Все организации и предприятия вносят свою лепту в наполнение волшебного мешка с подарками и заботятся о создании праздника для детей с особенностями.

Романия Зорина, председатель Минской городской организации Белорусского Красного Креста:

Белорусский Красный Крест придумал «Елку желаний» достаточно давно. С каждым годом количество этих елок возрастает. Мы предварительно договариваемся с партнерами – в больших торговых центрах, на предприятиях, организациях – о том, чтобы они поставили такие елки и повесили олененков. На каждой из этих игрушек прописано желание одного ребенка.