5 человек погибли на 32 пожарах за январь 2024-го. МЧС напоминает о правилах безопасности зимой

Поговорили об этом в студии программы «Новое утро» на РТР Беларусь с Анастасией Швайбович, официальным представителем Минского областного управления МЧС.

Январские морозы отступили, но зима еще впереди. Пора провести ревизию печек, обогревателей, зимней одежды и, конечно же, вспомнить правила безопасности.

Анастасия Швайбович, официальный представитель Минского областного управления МЧС:

Только за первую неделю января на территории Минской области произошло 32 пожара, в которых погибли пять человек. Каждому необходимо задуматься, провести пожарную ревизию, посмотреть, все ли хорошо с безопасностью.

Печка требует отдельного внимания. Посмотрите, целостна ли она, есть ли притопочный лист, как вы ее эксплуатируете. Недопустимо перекаливать печь, потому что по этой причине тоже происходят пожары. Необходимо заканчивать топку только после полного прогорания углей. Уже в этом году зарегистрирован случай – госпитализирован ребенок.