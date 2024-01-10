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5 человек погибли на 32 пожарах за январь 2024-го. МЧС напоминает о правилах безопасности зимой

10 января 2024 08:43
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Январские морозы отступили, но зима еще впереди. Пора провести ревизию печек, обогревателей, зимней одежды и, конечно же, вспомнить правила безопасности.

Поговорили об этом в студии программы «Новое утро» на РТР Беларусь с Анастасией Швайбович, официальным представителем Минского областного управления МЧС.

5 человек погибли на 32 пожарах за январь 2024-го. МЧС напоминает о правилах безопасности зимой-1

Анастасия Швайбович, официальный представитель Минского областного управления МЧС:
Только за первую неделю января на территории Минской области произошло 32 пожара, в которых погибли пять человек. Каждому необходимо задуматься, провести пожарную ревизию, посмотреть, все ли хорошо с безопасностью.

Печка требует отдельного внимания. Посмотрите, целостна ли она, есть ли притопочный лист, как вы ее эксплуатируете. Недопустимо перекаливать печь, потому что по этой причине тоже происходят пожары. Необходимо заканчивать топку только после полного прогорания углей. Уже в этом году зарегистрирован случай – госпитализирован ребенок.

Почему нельзя прогревать машину в гараже, как проверить обогреватели и какая самая частая причина пожаров со смертельным исходом? Смотрите в видео.

# МЧС Беларуси # общество

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