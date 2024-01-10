КГК внедрил новые технологии борьбы с отмыванием преступных доходов

Новые информационные технологии помогут бороться с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма. Разработки внедрены в деятельность Департамента финансового мониторинга Комитета госконтроля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Международный центр оценки рисков создается по решению глав государств Содружества, а технология, о которой идет речь, передана КГК российскими коллегами в рамках развития двустороннего сотрудничества. Она позволяет получать данные из разных источников, визуализировать их и подвергать детальному анализу. Такая работа повысит эффективность выявления сомнительных финансовых потоков, уровень взаимодействия с компетентными органами, а также поможет в проведении международных расследований.