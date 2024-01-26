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«Белая Русь» утвердила план мероприятий к 80-летию освобождения Беларуси от фашистской оккупации

26 января 2024 07:08
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В общественном объединении «Белая Русь» утвердили план мероприятий по празднованию 80-й годовщины освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой Отечественной войне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Белая Русь» утвердила план мероприятий к 80-летию освобождения Беларуси от фашистской оккупации-1

Это будут республиканские патриотические акции, торжественное открытие мест увековечения памяти и мемориальных досок, шествия поколений, праздничные концерты. Особое внимание созданию новых объектов. Так, к 2024 году на Буйничском поле появится Музей воинской славы Могилевской области.

«Белая Русь» утвердила план мероприятий к 80-летию освобождения Беларуси от фашистской оккупации-4

Денис Дук, ректор Могилевского государственного университета имени А.А. Кулешова:
Сегодня как никогда актуальной становится значимость тех событий, когда нам приходилось бороться и с внутренними врагами, и с внешними врагами. И при этом оставаться людьми. Среди белорусов больше всего праведников мира, мы про это помним. При этом мы не очерствели.

80-ю годовщину освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков белорусы отметят 3 июля.

# Белая Русь # общество # Денис Дук

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