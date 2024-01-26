«Белая Русь» утвердила план мероприятий к 80-летию освобождения Беларуси от фашистской оккупации
В общественном объединении «Белая Русь» утвердили план мероприятий по празднованию 80-й годовщины освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой Отечественной войне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это будут республиканские патриотические акции, торжественное открытие мест увековечения памяти и мемориальных досок, шествия поколений, праздничные концерты. Особое внимание созданию новых объектов. Так, к 2024 году на Буйничском поле появится Музей воинской славы Могилевской области.
Денис Дук, ректор Могилевского государственного университета имени А.А. Кулешова:
Сегодня как никогда актуальной становится значимость тех событий, когда нам приходилось бороться и с внутренними врагами, и с внешними врагами. И при этом оставаться людьми. Среди белорусов больше всего праведников мира, мы про это помним. При этом мы не очерствели.
80-ю годовщину освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков белорусы отметят 3 июля.