Это усилит коллективный иммунитет. Что такое бустер-вакцинация и где её можно пройти?

Новости Беларуси. В Минске продолжается иммунизация населения против коронавируса. Полный курс вакцинации прошли почти 1,3 миллиона человек, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Также активно проходит ревакцинация. Повторно прививку сделали 167 тысяч минчан.

Бустер-вакцинация работает по принципу вторичного иммунного ответа. Она увеличивает в организме количество антител и обеспечивает выработку эффективного иммунитета. Что помогает не заболеть или перенести болезнь в легкой форме. Врачи советуют делать бустерную прививку через шесть и более месяцев после основного курса вакцинации. Именно к этому времени уровень антител снижается, а вероятность подхватить коронавирус, соответственно, возрастает. Но перед уколом необходимо оценить состояния здоровья пациента.

Светлана Ермак, главный государственный санитарный врач Минска:

Сейчас у нас наблюдается стабилизация эпидемиологического процесса. Тем, кто уже привит, необходимо проходить ревакцинацию. Это позволит усилить тот коллективный иммунитет, который у нас есть, потому что большая часть случаев по заболеваемости COVID-19 у нас регистрируется среди лиц старше 80 лет, а также 75-79 лет.