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Это усилит коллективный иммунитет. Что такое бустер-вакцинация и где её можно пройти?

15 июля 2022 14:01
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Новости Беларуси. В Минске продолжается иммунизация населения против коронавируса. Полный курс вакцинации прошли почти 1,3 миллиона человек, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Также активно проходит ревакцинация. Повторно прививку сделали 167 тысяч минчан.

Это усилит коллективный иммунитет. Что такое бустер-вакцинация и где её можно пройти?-1

Бустер-вакцинация работает по принципу вторичного иммунного ответа. Она увеличивает в организме количество антител и обеспечивает выработку эффективного иммунитета. Что помогает не заболеть или перенести болезнь в легкой форме. Врачи советуют делать бустерную прививку через шесть и более месяцев после основного курса вакцинации. Именно к этому времени уровень антител снижается, а вероятность подхватить коронавирус, соответственно, возрастает. Но перед уколом необходимо оценить состояния здоровья пациента.

Это усилит коллективный иммунитет. Что такое бустер-вакцинация и где её можно пройти?-4

Светлана Ермак, главный государственный санитарный врач Минска:
Сейчас у нас наблюдается стабилизация эпидемиологического процесса. Тем, кто уже привит, необходимо проходить ревакцинацию. Это позволит усилить тот коллективный иммунитет, который у нас есть, потому что большая часть случаев по заболеваемости COVID-19 у нас регистрируется среди лиц старше 80 лет, а также 75-79 лет.

Это усилит коллективный иммунитет. Что такое бустер-вакцинация и где её можно пройти?-7

Ревакцинация проводится только в учреждениях здравоохранения. В Минске ее можно пройти в поликлиниках как по месту жительства, так и в других. Предварительно стоит позвонить в справочную службу, чтобы уточнить все нюансы.

# Коронавирус # общество # Светлана Ермак # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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