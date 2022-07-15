Прямой эфир

Экзамены, ЦТ, поступление. Рассмотрели все аспекты вступительной кампании. Анонс ток-шоу «Большой город»

15 июля 2022 13:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Горячая пора для абитуриентов. С 18 июля стартует прием документов в вузы. Как белорусские школьники справились с централизованным тестированием и какие новшества введут для поступающих в 2023 году?

Смотрите в это воскресенье, 17 июля, в 10:00 на СТВ.

Градус вступительной кампании на пределе.

Экзамены, ЦТ, поступление. Рассмотрели все аспекты вступительной кампании. Анонс ток-шоу «Большой город»-1

Юридический, прокуратура… Я не знаю, правда.

Какая она – обратная сторона золотой медали?

Экзамены, ЦТ, поступление. Рассмотрели все аспекты вступительной кампании. Анонс ток-шоу «Большой город»-4

Высокий конкурс на отдельные специальности не выливается в высокий конкурс на специалистов со стороны работодателей.

Нововведения: все за и против.

Экзамены, ЦТ, поступление. Рассмотрели все аспекты вступительной кампании. Анонс ток-шоу «Большой город»-7

Задача стоит сделать жизнь абитуриентов или выпускников проще.

И как быть, если что-то пошло не так?

Экзамены, ЦТ, поступление. Рассмотрели все аспекты вступительной кампании. Анонс ток-шоу «Большой город»-10

Где-то вдруг фиаско потерпел, в рамках выбранного профиля еще остается время подать документы.

Не упустим заметные новости мегаполиса.

Экзамены, ЦТ, поступление. Рассмотрели все аспекты вступительной кампании. Анонс ток-шоу «Большой город»-13

Кристина Сущеня, СТВ:
В Минске безработный мужчина напал на продавца черешни и отобрал у него 1 700 рублей дневной выручки.

Экзамены, ЦТ, поступление. Рассмотрели все аспекты вступительной кампании. Анонс ток-шоу «Большой город»-16

Илона Волынец, СТВ:
Всего в 2022-м обновят около миллиона квадратных метров дорог. Работы включают замену полотна и ямочный ремонт.

Расскажем легко о важном. Смотрите программу «Большой город» в воскресенье, 17 июля, в 10 утра.

# ЦТ (централизованное тестирование) в Беларуси # общество # Кристина Сущеня # Илона Волынец # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Необходимо идти в углубление промышленной кооперации». О чём договорились страны ЕАЭС в Витебске?
15 июля 2022 13:48

«Необходимо идти в углубление промышленной кооперации». О чём договорились страны ЕАЭС в Витебске?

Тео о «Славянском базаре»: это трепет, потому что знакомство с большой сценой, со зрителем началось именно здесь
15 июля 2022 13:11

Тео о «Славянском базаре»: это трепет, потому что знакомство с большой сценой, со зрителем началось именно здесь

«Омикрон-штамм мутирует». Главный государственный санитарный врач Беларуси о важности вакцинации
15 июля 2022 13:10

«Омикрон-штамм мутирует». Главный государственный санитарный врач Беларуси о важности вакцинации