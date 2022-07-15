Экзамены, ЦТ, поступление. Рассмотрели все аспекты вступительной кампании. Анонс ток-шоу «Большой город»
Новости Беларуси. Горячая пора для абитуриентов. С 18 июля стартует прием документов в вузы. Как белорусские школьники справились с централизованным тестированием и какие новшества введут для поступающих в 2023 году?
Смотрите в это воскресенье, 17 июля, в 10:00 на СТВ.
Градус вступительной кампании на пределе.
Юридический, прокуратура… Я не знаю, правда.
Какая она – обратная сторона золотой медали?
Высокий конкурс на отдельные специальности не выливается в высокий конкурс на специалистов со стороны работодателей.
Нововведения: все за и против.
Задача стоит сделать жизнь абитуриентов или выпускников проще.
И как быть, если что-то пошло не так?
Где-то вдруг фиаско потерпел, в рамках выбранного профиля еще остается время подать документы.
Не упустим заметные новости мегаполиса.
Кристина Сущеня, СТВ:
В Минске безработный мужчина напал на продавца черешни и отобрал у него 1 700 рублей дневной выручки.
Илона Волынец, СТВ:
Всего в 2022-м обновят около миллиона квадратных метров дорог. Работы включают замену полотна и ямочный ремонт.
Расскажем легко о важном. Смотрите программу «Большой город» в воскресенье, 17 июля, в 10 утра.