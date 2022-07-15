Экзамены, ЦТ, поступление. Рассмотрели все аспекты вступительной кампании. Анонс ток-шоу «Большой город»

Новости Беларуси. Горячая пора для абитуриентов. С 18 июля стартует прием документов в вузы. Как белорусские школьники справились с централизованным тестированием и какие новшества введут для поступающих в 2023 году? Смотрите в это воскресенье, 17 июля, в 10:00 на СТВ. Градус вступительной кампании на пределе.

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Кристина Сущеня, СТВ:

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