«Процент готовности – 99». Как проходит ремонт в школах Минской области к новому учебному году?
Новости Беларуси. В Минской области около 1 000 учреждений образования, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Пока школьники на каникулах, в летний период обновляют объекты, закупают новую мебель и оборудование. Готовность номер один – конец июля. После специальная комиссия проверит каждую школу и выдаст соответствующий паспорт.
Материал Марии Царикевич.
Как только прозвенел последний звонок, в каждом учреждении образования начинается активная подготовка к новому учебному году. Времени мало, а задач много. Традиционно текущий ремонт, озеленение и обновление спортивных площадок.
Ирина Змачинская, начальник управления по образованию, спорту и туризму Червенского райисполкома:
Система образования Червенского районного исполнительного комитета представлена 36 учреждениями образования. В 2022-2023 учебном году планируют обучаться 3 354 учащихся, из них 417 первоклассников, что на 60 человек больше, чем в прошлом году. И 1 276 воспитанников детских дошкольных учреждений.
Подробности в видеоматериале.