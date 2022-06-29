«Процент готовности – 99». Как проходит ремонт в школах Минской области к новому учебному году?

Новости Беларуси. В Минской области около 1 000 учреждений образования, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Пока школьники на каникулах, в летний период обновляют объекты, закупают новую мебель и оборудование. Готовность номер один – конец июля. После специальная комиссия проверит каждую школу и выдаст соответствующий паспорт. Материал Марии Царикевич.

Как только прозвенел последний звонок, в каждом учреждении образования начинается активная подготовка к новому учебному году. Времени мало, а задач много. Традиционно текущий ремонт, озеленение и обновление спортивных площадок.