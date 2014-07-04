Новое здание Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны

15 тысяч квадратных метров военной истории разместились на проспекте Победителей около Стелы. Здание необычной формы притягивает взгляды проезжающих мимо. В его архитектуре – динамика борьбы народа и торжество победы.

Виктор Крамаренко, главный архитектор здания Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны, дважды лауреат государственной премии Республики Беларусь:

Здание состоит из 4 мощных блоков. 4 блока – это 4 года войны. Между этими блоками просветы, через которые виден обелиск «Минск – город-герой» как символ победы.

Фасад выполнен из стали – материала военного лихолетья – и золотистого стекла – символа золотого блеска орденов и медалей победителей, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Каждый из 10 лучей-пилонов украшен горельефом. Важнейшие события войны, происходившие на белорусской земле, увековечены в камне.

Валентин Занкович, скульптор, лауреат Ленинской премии, герой социалистического труда:

22 июня – бои на границе, внезапное нападение. Все это нашло воплощение в пластике этого первого луча.

Александр Дранец, скульптор, лауреат государственной премии Республики Беларусь:

Защитникам Брестской крепости посвящен второй пилон. Третий – обороне Могилева. Четвертый луч посвящен павшим, погибшим, пятый луч посвящен партизанской теме. Освобождение Минска – это шестая тема, которая посвящена освобождению Беларуси, операции «Багратион».

Однако самое впечатляющее – внутри. 10 залов располагаются согласно хронологии военных действий. Экспонаты, свидетели страшной войны, вместе с современными интерактивными мультимедийными устройствами помогут посетителям музея «прожить» войну от начала до ее победного завершения.

Первый зал называется «Мир и война». На огромную сферу будут проецироваться политическая и географическая карты мира, белорусские пейзажи.

Второй зал рассказывает о мирных предвоенных десятилетиях. На полу шаг за шагом – важнейшие даты истории того периода: от подписания в 1919 году Версальского договора о прекращении Первой мировой войны и заканчивая нападением фашистской Германии на советские земли летом 1941 года.

Зал «Дороги войны» – самый большой в музее. Тут можно со всех сторон рассмотреть боевую технику, танки, пушки, автомашины.

Бесчеловечные свидетельства нацистского оккупационного режима, партизанские землянки, архивные документы с фронтов и тыла, оружие. В просторном здании появилась возможность представить те экспонаты, которые в старом музее хранились в фондах. Выставку сопровождают надписи на трех языках: белорусском, русском и английском языках.

Говорят, экскурсия будет длиться порядка полутора часов, однако, чтобы детально рассмотреть каждый экспонат и прочувствовать его историю, нужно гораздо больше времени.

Окунуться в атмосферу военного лихолетья помогут интерактивные установки: они спроецируют на экраны бои, покажут фильмы в партизанской землянке, экскурсионные инфокиоски расскажут сотни историй.

Технические новинки, современная аудио- и видеоаппаратура позволяют назвать обновленный музей истории Великой Отечественной войны самой современной и оснащенной галерей Беларуси.

Венцом экскурсионного маршрута по военному времени стал зал Победы. Просторное помещение со стеклянной крышей-куполом пронизывает солнечный свет и падает на белые мраморные стены, на которых золотыми буквами вписаны имена героев войны.