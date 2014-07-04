30-летие минского метро. Ростислав Юреня, начальник КУП «Метрополитен» в гостях программы «УТРО» на СТВ

29 июня исполняется ровно 30 лет с того момента, как первый поезд пошел в минской подземке. По этому поводу у нас в студии «Хорошего настроения» гость – руководитель предприятия «Минский метрополитен» Ростислав Станиславович Юреня.

Сразу же поздравляем Вас с юбилеем и первый вопрос об этой дате. Расскажите кто первый? Кому первому удалось проехаться на этом поезде в 1984 году?

Ростислав Юреня:

29 июня 1984 года была торжественная церемония открытия.

А пассажиров метрополитен когда уже пригласил?

Ростислав Юреня:

Пассажиров пригласили с утра, 30 числа. Поэтому считается, что 30 числа - это официально день нашего рождения.

Насколько нам известно, минский метрополитен получил международную, престижную награду под названием «Золотая колесница» в номинации «Лучшее предприятие общественного пассажирского транспорта». Расскажите нам немного о ней…

Ростислав Юреня:

Да, это было 28 мая в Москве нам вручили эту награду. Награда международного уровня, не СНГ, а во всех… И этот своего рода «транспортный Оскар» , которого мы были удостоены, эта награда под международной эгидой транспортников .

За какие же заслуги эта награда?

Ростислав Юреня:

За наши скромные заслуги по перевозке пассажиров: за развитие и качество. А вообще это оценивается по многим критериям.

Какая Ваша любимая станция?

Ростислав Юреня:

Мне, честно говоря, все станции нравятся. Они все имеют архитектурный образ, они неповторимы своего рода, и я бы не назвал какую-то отдельно. Но, наверное, последние… Потому что они аккуратнее.

Открывшаяся станция метрополитена «Малиновка». По-моему, даже и месяца этой открывшейся станции и нет.

Ростислав Юреня:

Да, 3 июня, в 15 часов было торжественное открытие: мы сразу же отпустили пассажиров в первом же поезде. Вместе с официальными гостями пассажиры отправились по первому маршруту.

Как Вы сами считаете: какими должны быть станции? Должна ли быть станция произведением искусства, или же станция должна быть оформлена в минимализме для того, чтобы быстрее возвести и быстрее запустить пассажиров, создать такой комфорт.

Ростислав Юреня:

В последнее время у нас такой классицизм, который был раньше. Это отражало каждую станцию, допустим «Октябрьская» – Октябрьская революция, «Московская» – город Москва и т.д. А новые станции сделаны в духе природном: «Малиновка» – это малиновый сад, «Грушевка» – это грушевый сад… Ну, что такое микрорайон Грушевка? Сейчас эти грани стерлись, но тогда, в 70-е годы это был настоящий частный сектор, где много было груши…

Метрополитен – это та сфера общественного транспорта, которая очень сильно развивается. И если мы приведем примеры: где-то в метрополитене открывается музей, где-то чуть ли не в метрополитене, идут театральные представления, где-то станция метрополитена становится очень технологичной – в Санкт-Петербурге заплатить за проезд вскоре можно будет с помощью кредитной карты. Какие нововведения готовит минский метрополитен, какие уже есть и чего ожидать?

Ростислав Юреня:

Я бы не сказал, что Санкт-Петербург далеко ушёл. У нас, например, можно по телефону оплатить с помощью СМС-ки! Стоят специальные считывающие устройства: Вы получаете СМС-ку, номерной код, и подносите к считывающему устройству, и наш турникет открывается для прохода. Пока в СНГ - ни у кого! В Стокгольме, в Амстердаме есть… Мы работаем сейчас, отменили магнитные карты из обихода, работаем чисто на смарт-карте с радиочипом. Ее не надо доставать, если, конечно, рядом нет других магнитных карт. Если там не лежит три банковских карты вместе, то тогда считывание проходит. С банком мы работаем именно над банковской картой, и к концу года никаких билетов не нужно будет: подносишь банковскую карту, турникет открылся, а с тебя просто списалась сумма за проезд.

Раз мы заговорили о нововведениях, может быть, Вы нам расскажите о планах: третья ветка, четвертая…. Как там: в процессе, либо уже начали строить?

Ростислав Юреня:

Третья линия – это наша мечта и принципиально новый подвижной состав, который будет более комфортным для пассажиров, закрытого типа с фильтрами, кондиционерами, стеклопакеты в окнах для того, чтобы не было шумно. Над дверью будет табло, где будет показано в каком месте находится данный поезд… Обязательно гобелены на сидениях, от привычного будем уходить. Уровень пола будет соблюдаться на одном уровне. Немножко сантиметров пять выступает чуть выше платформы. И самое главное - эти вагоны будут белорусского производства!