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Салют в Минске 3 июля 2014. Видео для тех, кто не успел посмотреть

03 июля 2014 20:38
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Салют 30 залпами в честь Дня Независимости Беларуси прошел 3 июля во всех областных центрах страны, а также в Брестской крепости. 

В Минске праздничный салют был дан сразу с шести позиций.  Из каждой точки было дано по 30 залпов. Высота раскрытия залпов составляет от 200 до 500 м.

Огневая позиция №1 -  в парке имени 50-летия Победы на набережной Свислочи.

Огневая позиция №2  -  прямо на взлетно-посадочной полосе аэропорта Минск-1.

Позиция №3 - на пустыре на северо-западном берегу Заславского водохранилища.

Позиция огневой точки №4 -  на пустыре в районе улицы Ташкентской за МКАД.

Позиция №5 -  на пустыре в районе населенного пункта Новинки.

Шестая точка -  в парке боевых машин одной из воинских частей в военном городке в Уручье.

 
# общество # Салют в Минске 3 июля 2014 # Парад в Минске 3 июля

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