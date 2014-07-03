Салют в Минске 3 июля 2014. Видео для тех, кто не успел посмотреть

Салют 30 залпами в честь Дня Независимости Беларуси прошел 3 июля во всех областных центрах страны, а также в Брестской крепости.

В Минске праздничный салют был дан сразу с шести позиций. Из каждой точки было дано по 30 залпов. Высота раскрытия залпов составляет от 200 до 500 м.



Огневая позиция №1 - в парке имени 50-летия Победы на набережной Свислочи.

Огневая позиция №2 - прямо на взлетно-посадочной полосе аэропорта Минск-1.

Позиция №3 - на пустыре на северо-западном берегу Заславского водохранилища.

Позиция огневой точки №4 - на пустыре в районе улицы Ташкентской за МКАД.

Позиция №5 - на пустыре в районе населенного пункта Новинки.

Шестая точка - в парке боевых машин одной из воинских частей в военном городке в Уручье.