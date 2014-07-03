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Парад на День Независимости прошел в Минске 3 июля, только на сайте СТВ - полная версия трансляции

03 июля 2014 20:54
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Новости Беларуси. Семь десятилетий под мирным небом. День Независимости и годовщина Освобождения Беларуси... Страна 3 июля отмечает сразу два значимых события.

Несколько минут назад завершились у Стелы «Минск - город герой». Здесь состоялась финальная и  самая зрелищная  часть,  завершившая  череду сегодняшних торжеств: военный парад, театрализованное шествие и праздничный салют. А участниками акции «Споем гимн вместе» стали тысячи белорусов в разных уголках страны.  Уже известно, что за всем происходящим в центре Минска наблюдало около полумиллиона зрителей.  Участие принял и Президент Александр Лукашенко.

В Минске торжества начались уже с раннего утра. Наиболее многолюдно  было в самом сердце столицы: у монумента Победы, на набережной Свислочи, в исторической части города, в парках и скверах. Сюда белорусы приходили целыми семьями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Александр Лукашенко # Парад в Минске 3 июля # День Независимости 3 июля в Беларуси # Парад в Минске 3 июля 2014

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