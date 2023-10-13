Чиновники из Татарстана проходят стажировку в Академии управления при Президенте Беларуси

Управленческий опыт на экспорт. Госслужащие из Татарстана проходят стажировку в Академии управления при Президенте Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В числе зарубежных гостей – сотрудники министерств, председатели местных исполнительных комитетов Татарстана. Всего в составе делегации 25 человек. В рамках лекций специалисты обсудят вопросы подготовки кадров, изучат специфику нашей социальной и молодежной политики. Ознакомятся гости с белорусской управленческой моделью и на практике: для слушателей запланировано посещение крупных белорусских предприятий и ряд деловых встреч.

Александр Белов, руководитель департамента государственной службы и кадров при р аисе Татарстан а (Россия) : Нашу делегацию интересуют вопросы, связанные с тем, как оказываются услуги населению, как социальная сфера развивается, вопросы здравоохранения, информационных технологий – в целом все, что связано с оптимизацией работы на местном уровне.

Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Беларуси:

Завтра будет поездка в Столбцовский район, потому что коллеги из Татарстана хотели бы ознакомиться с постановкой работы на уровне местных властей. Значит, там будет показано то, что делается на уровне района и по развитию социально-экономического потенциала. Поэтому комплексный такой подход, который дает возможность познакомиться нашим коллегам из Татарстана и с социальной сферой, и с экономическим развитием, и с особенностями государственного управления как на более высоком уровне, так и на уровне местных властей.

Не обойдется визит без культурной составляющей. Для зарубежных гостей проведут экскурсию по Минску, также запланирована поездка в парк истории Сула.