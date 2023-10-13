Приуроченный к неделе родительской любви форум в Полоцке собрал более 250 участников

Новости Беларуси. Счастливая семья – сильное государство. Масштабный форум собрал 13 октября в Софийском соборе Полоцка более 250 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Многодетные семьи, представители Совета Республики, Белорусской православной церкви, системы образования, здравоохранения и социальной сферы обсуждают важные и актуальные вопросы. Спикеры говорят об укреплении института семьи, материнстве и детстве, ответственном отцовстве, мерах по предупреждению домашнего насилия, а также истоках духовности и связи поколений. Укрепление статуса семьи и семейных ценностей – основа мира и созидания. Этому направлению государственной политики в Беларуси уделяется особое внимание.

Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты Беларуси:

Пособия, которые получают семьи, воспитывающие детей, в 2023 году это больше трех миллиардов рублей. За этим следуют и бесплатное образование, и бесплатная медицина. Это налоговые и трудовые льготы. Поэтому по всему периметру жизнедеятельности нашей семьи выстраивается государственная политика.