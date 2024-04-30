Новое оборудование в области иммуногематологии появилось в Столбцовском районной больнице

В Столбцовском районе появилось новое современное оборудование инновационного уровня в области иммуногематологии, которое применяется для исследования крови пациентов и доноров, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Оно разместилось в центральной районной больнице в клинико-диагностической лаборатории.

Оборудование основано на высокой точности и очень чувствительной технологии. Исследование проводится качественно и не допускает ошибок. Среди преимуществ и его скорость. Достаточно всего 5 минут – и результат готов. С его помощью уже проведено 500 исследований.

Таисия Павлюкевич, заведующая клинико-диагностической лабораторией Столбцовской центральной районной больницы:

Раскапывается сыворотка, раскапываются эритроциты стандартные. Они термостатируются, центрифугируются, и учитывается результат. То есть результат мы сразу видим. Здесь исключается человеческий фактор, ошибки, которые могут допустить фельдшер-лаборант или врач, которые определяют группу крови, резус-фактор или антитела.

Еще в Столбцовскую центральную районную больницу планируют приобрести иммунохимический анализатор. Он позволит проводить исследования на наличие в организме витаминов D, B12, фолиевой кислоты, гормонов щитовидной железы.