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Новое оборудование в области иммуногематологии появилось в Столбцовском районной больнице

30 апреля 2024 17:36
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В Столбцовском районе появилось новое современное оборудование инновационного уровня в области иммуногематологии, которое применяется для исследования крови пациентов и доноров, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Оно разместилось в центральной районной больнице в клинико-диагностической лаборатории.

Новое оборудование в области иммуногематологии появилось в Столбцовском районной больнице-1

Оборудование основано на высокой точности и очень чувствительной технологии. Исследование проводится качественно и не допускает ошибок. Среди преимуществ и его скорость. Достаточно всего 5 минут – и результат готов. С его помощью уже проведено 500 исследований.

Новое оборудование в области иммуногематологии появилось в Столбцовском районной больнице-4

Таисия Павлюкевич, заведующая клинико-диагностической лабораторией Столбцовской центральной районной больницы:
Раскапывается сыворотка, раскапываются эритроциты стандартные. Они термостатируются, центрифугируются, и учитывается результат. То есть результат мы сразу видим. Здесь исключается человеческий фактор, ошибки, которые могут допустить фельдшер-лаборант или врач, которые определяют группу крови, резус-фактор или антитела.

Еще в Столбцовскую центральную районную больницу планируют приобрести иммунохимический анализатор. Он позволит проводить исследования на наличие в организме витаминов D, B12, фолиевой кислоты, гормонов щитовидной железы.

# Учреждения здравоохранения # общество # Новости Минска и Минской области

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