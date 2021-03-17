«Если бы не было у человека цели, смысл жизни какой?» Успешная белоруска рассказывает о важном для каждого из нас

Новости Беларуси. Как превратить рутинную учебу в увлекательный процесс и раскрыть таланты каждого ребенка? Героиня нового выпуска проекта «Суперженщина» знает секрет. Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Совместная программа трех национальных телеканалов и Белорусского союза женщин продолжает знакомить вас с успешными и активными белорусками из разных уголков страны. На этот раз наша съемочная группа отправилась на родину художника-фантаста Дроздовича, авиаконструктора Сухого и знаменитой сгущенки. О секретах женственности, спасении бездомных животных и современной подготовке профессионалов своего дела рассказывает заместитель директора Глубокского профессионального лицея Элла Жданович. «Для меня профессия учителя была очень важная и значимая. Это была моя мечта»

Элла Жданович, заместитель директора Глубокского государственного профессионального лицея:

Для меня профессия учителя была очень важная и значимая. Это была моя мечта. Когда обычно выбирают профессию будущую, дети обычно начинают во что-то играть тематическое. Так вот у меня всегда тематика была школьная, учительская. Мы с родителями жили в общежитии, и, естественно, в общежитии много детей, и у нас каждый вечер после школы была игра, которая называлась «В школу».

Мне хочется все попробовать, где-то что-то найти свое. Баскетбол мне очень нравился. И в школьной команде играли в баскетбол, поэтому всегда помню выбитые пальцы – постоянно это была моя болезнь. Я посещала музыкальную школу, я ходила на вокал, я ходила на плавание, легкую атлетику. Ну вот только с рисованием не особо сложилось.

Марина Аниськова, преподаватель белорусского языка и литературы Глубокского государственного профессионального лицея:

Калі Эла Мікалаеўна спявае, то кранае за душу. Калі яна танчыць, то абавязкова выігрывае ў нейкім батле. Калі ідзеш да яе з ідэяй, то на 100 % ведаеш, што ўжо назаўтра гэта ідэя будзе ў нейкім праекце рэалізоўвацца. Адным словам, такі чалавек, які цікавіцца ўсім. «Мне больше нравится деревня. Взять к себе природную силу» Элла Жданович:

Мое хобби еще цветы, очень люблю цветы. Все, чем может, так сказать, насладиться сельский житель. Я хоть и родилась в Витебске, но я не городской житель, нет. Мне больше нравится деревня. Взять к себе природную силу. В той же самой земле те же самые помидоры. Ну есть же разница, что вырастил свое, огурцы, и что купил в магазине. У меня дома небольшое хозяйство, но тем не менее. Как обычно: куры (их немного), у меня есть коза, которая мне досталась от бабушки. Кроме этого у меня еще есть три собаки, есть кошки, естественно.

Я, наверное, душевно так к этому отношусь. Получается так, что это были либо больные животные, либо они потерялись, и вот как-то так постепенно, постепенно… Надо же их вылечить, как-то их определить в жизни, поэтому я это очень люблю.

От взрослого человека зависят животные, зависят малые дети и старые люди. Поэтому все, что можно, нужно делать для них, потому что они от тебя действительно зависят.

А человек, который самодостаточный, взрослый, он себя может обеспечить всем сам. Марина Аниськова:

Калі ўздымаешся на другі паверх, адразу відаць, што дзверы яе ніколі не зачынюцца. І каля дзвярэй абавязкова натоўп людзей. Ведаем, што ідуць да тых, хто можа дапамагчы. О работе с детьми: нужно знать, на кого обратить внимание, кому надо помочь, чтобы он раскрылся Элла Жданович:

Придя сюда, мне было уже комфортно. Я, в принципе, знала этот коллектив. Я знала руководителей, я знала заместителей, я знала преподавателей. Мне было комфортно в коллективе. И я не почувствовала такого, знаете, как бывает, сложно: один коллектив – это один коллектив, там свои правила, какие-то устои, здесь пришел – здесь совершенно все по-новому. У меня не было такого тяжелого перехода, мне было очень комфортно. Было и есть сейчас – очень комфортно. Я себя чувствую, как будто я людей знаю уже много-много лет и как будто я с ними работала уже не один год.

Когда работаешь с детьми по долгу службы, по должности, должна знать кто, откуда, какая у них семья, какие у них трудности, на кого обратить внимание, кому надо помочь, кого надо взять в творческую какую-то деятельность, кто, может, хотел бы, но не проявит таких способностей, а вот пригласи – обязательно раскроется. У нас много таких примеров. Кого-то надо подтолкнуть сходить в спортивную секцию. Очень много таких моментов.

Сергей Атрахименок, заместитель директора Глубокского государственного профессионального лицея:

Элла Николаевна как раз таки человек, способный зажечь массы и повести их за собой. И не только учащихся, но и взрослый коллектив. «Когда ты работаешь и видишь результаты своей работы, то это очень приятно»

Элла Жданович:

Если бы не было у человека цели, смысл жизни какой? Смысла жизни как бы такого и нет: живешь и живешь. Сегодняшним днем, одним днем, завтрашним днем. Это совершенно не интересно. А когда есть цель, тогда есть и средства для достижения цели, тогда находятся в тебе какие-то потайные силы, которые спали, может быть.

Это как я говорила о том, что, работая в районной организации, сделала вывод, что в сутках не хватает одного часа, что от перенасыщенного мероприятиями дня ты можешь получать удовольствие, и что когда ты работаешь и видишь результаты своей работы, то это очень приятно. И это толкает тебя на новое, полезное дело. Марина Аниськова:

Пра такіх людзей, як Эла Мікалаеўна, гавораць, што гэта чалавек справы. І яна на сваім месцы.

Алексей Богук, преподаватель географии и биологии Глубокского государственного профессионального лицея:

Ее работа, может, и не заметна, но она во всем участвует, она не ждет какой-то похвалы. Сергей Атрахименок:

Перефразировать немножко классика: есть женщины в русских селениях, то есть спортсменка, комсомолка, наконец, просто красавица. Поэтому основное качество ее – это самоотдача и душевность. Женщина должна реализовать то, что у нее внутри горит и чем она живет Элла Жданович:

Женщина должна состояться в определенных моментах. Это как, знаете, посадить дерево, вырастить сына, построить дом для мужчины, то для женщины, наверное, самое главное, конечно, – это обустроить уют. Это чтобы был свой дом, как я уже говорила, чтобы было место, куда тебе хочется возвращаться, что-то делать, что-то переделывать, модернизировать, украшать. И одновременно отдать, чтобы получать душевное тепло и спокойствие.

Как-то сложилось такое мнение, что женщина должна уметь приготовить покушать, должна сидеть дома и смотреть за детьми – ну, малый круг общения, потому что женщине некогда. Неправда. Женщина должна видеть себя в разных ипостасях: дома как хозяйка, на работе как леди. Она должна реализовать то, что у нее внутри горит и чем она живет. Вот когда будет баланс между тем, что у тебя внутри, и тем, что ты видишь у себя в жизни, как ты, чего ты добился в жизни, как ты себя чувствуешь в жизни. И когда придет это спокойствие и умиротворение, этот баланс, и тогда женщина скажет: «Да, я, пожалуй, счастлива, но на завтра я придумаю что-то еще».