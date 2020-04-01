Мощность – 317 штук в минуту. Как на белорусском предприятии производят медицинские маски

Новости Беларуси. В аптеках растет спрос на медицинские маски. Врачи напоминают, что надевать их необходимо заболевшим людям, чтобы не заразить окружающих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здоровых повязка на лице не защитит на 100 %, но в то же время и лишней не будет. Тем более, если есть необходимость сходить в магазин или ехать в общественном транспорте. Хватит ли средств защиты белорусам, узнавала Галина Буро.

Галина Буро, корреспондент:

Медицинские маски сегодня стали покупать чаще обычного. Только в Гродненской области за март их продали больше, чем за весь 2019 год. Спрос рождает предложение, а значит, задача страны – обеспечить всех желающих без исключения полезным аксессуаром этой весны.

Купить в аптеках сегодня можно два типа масок: из нетканого материала и марлевые – цены от 35 копеек до 1,5 рублей. Фармацевты говорят, что спрос на изделия день на день не приходится: зачастую люди покупают среднее количество повязок для элементарных санитарных мер. Но бывает и подогретый ажиотаж, когда некоторые СМИ искусственно нагнетают ситуацию, продажи возрастают порой в 20 раз!

Сергей Литош, генеральный директор гродненской РУП «Фармация»:

У нас имеется более 80 тысяч масок. Ежедневно мы получаем от поставщиков дополнительные объемы. Сегодня приходят 27 тысяч масок, завтра – 20 тысяч. И если, образно говоря, еще вчера белорусы даже не задумывались о наличии масок в аптеках, то сегодня многим они необходимы даже на рабочем месте. Подобных изделий и для обычных граждан, и для профессиональных медиков должно быть достаточно. Еще две недели назад Александр Лукашенко на совещании по эпидемиологической ситуации в стране поручил правительству оперативно обеспечить страну средствами защиты.

Еще две недели назад эта линия на гродненском предприятии выпускала подгузники. Ее переоборудовали под производство трехслойных масок для больниц и аптек. Мощность – 317 штук в минуту!

Процесс здесь полностью автоматизирован, то есть сотрудники не касаются руками изделий. Работают и сами в масках, чтобы никакая инфекция не попала на товар. Новинка белорусского производства – маска со сменным фильтром. Показываем, как ей пользоваться

Маски из линии выходят полностью в запечатанном виде, в форме конверта, тем самым гарантируя то, что сотрудники не соприкасаются с внутренним слоем. Предприятие – резидент свободной экономической зоны, входит в холдинг «Беллегпром», который сейчас активно подключился к вопросу обеспечения граждан средствами защиты. Если раньше аптеки закупали маски у пяти производителей, то теперь подключились 14 производителей холдинга. Они понимают: пандемия обрушила мировой экономический рынок, на плаву тот, кто более гибкий. Направить производство на нужды сегодняшнего дня – значит, сохранить рабочие места, зарплаты и быть полезными обществу. Что будет, если не сменить медицинскую маску вовремя?