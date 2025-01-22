Новицкий: работа в космосе – хороший образец для политиков – люди могут спокойно трудиться вместе

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Обсудим ответ белорусов на грубейшее вмешательство в суверенные дела Беларуси Европейской службы внешних действий. Вместе с экспертом поговорим о знаковом для Беларуси полёте в космос, тёплой встрече с Александром Лукашенко и других важнейших геополитических и международных событиях. В эфире летчик-космонавт, Герой России Олег Новицкий.

Григорий Азарёнок, СТВ:

Кстати, космос – это же была такая отрасль, которая давала надежду на примирение. Вот мы помним «Союз» – «Аполлон», совместные полеты, вы участвовали в том числе в таких вот замечательных проектах. Скажите, там, в космосе, когда нашу планету видно как со стороны, как небольшой шарик, вот там есть эти противоречия, геополитические какие-то, значит, личностные, еще чего-то?

Олег Новицкий, летчик-космонавт, Герой России:

Нет, на борту станции никаких противоречий нет, потому что все прекрасно понимают: когда мы смотрим на Землю, мы, честно говоря, не видим у тебя границ, как на контурных картах. Примерно можно понять территориальную целостность каждой страны, но, тем не менее это одна общая большая планета. И когда люди работают на борту станции, а там очень много стран-участниц этого проекта, ни у кого не возникает никаких политических распрей.

Мы все работаем на благо какой-то космической общей программы на борту станции, которая позволяет нам работать в космосе. Мы зависим друг от друга в плане безопасности.

И там делить-то нечего. И там нет границ между американским и российским сегментами. Или между японским или европейским. Мы спокойно перемещаемся. Мы помогаем друг другу в каких-то работах. Вместе проводим вечера иногда. Вместе ужинаем. И это, я считаю, очень хороший образец для политиков. Которые должны понять, что люди могут спокойно существовать и плотно трудиться вместе.