Выборы-2025 – первые дни досрочного голосования показывают высокую активность избирателей в Минске

Белорусы не безразличны к будущему страны. Первые дни досрочного голосования показывают высокую активность избирателей в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Свою гражданскую позицию активно выражает и молодежь. В столице более 25 тысяч тех, кто голосует впервые. Много избирателей-дебютантов было и на участке № 30 Октябрьского района Минска. Он разместился в общежитии Международного университета МИТСО. В списке тех, для кого участие в выборах станет первым в жизни – 165 студентов вуза. Для молодых людей – это важный и осознанный шаг. На память о значимом событии каждому вручили презент – книгу «Символы суверенной Беларуси» и мерч БРСМ «Мой голос первый».

Алина Анташкевич, студентка международного университета «МИТСО»: Настроение замечательное. Я очень рада, что принимаю участие в выборе Президента. Для меня это очень большая честь, ведь я очень люблю свою страну. Я проголосовала за мирное небо над головой и уверенность в завтрашнем дне.

Данила Полянский, студент международного университета «МИТСО»: Я впервые пришел на выборы Президента Республики Беларусь. Я отдал свой голос за будущее нашей страны, независимость и процветание нашей республики. Я считаю, что это не просто право, а это гражданский долг любого гражданина, тем более молодого.

Елена Карпинская-Сакович, председатель участковой комиссии по выборам Президента Беларуси участка для голосования № 30 Октябрьского района Минска:

У нас есть наблюдатели, которые наблюдают за всем процессом. Все оборудование у нас есть, безопасность тоже. Вопросов никаких нет. Если есть какие-то вопросы у наших жителей, которые приходят со своими вопросами, то мы решаем очень быстро.

На этапе досрочного голосования участки по всей стране работают с полудня и до 19 часов. Чтобы принять участие в выборах нужен лишь документ, удостоверяющий личность. Досрочное голосование продлится по 25 января включительно. Основной день выборов назначен на 26 января.