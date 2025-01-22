В Минске презентовали книги, написанные шрифтом Брайля

Традиционно президентская избирательная кампания отличается высокой явкой. Об этом сегодня заявил председатель ЦИК. Игорь Карпенко также отметил, что на выборах аккредитовано более 480 международных наблюдателей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самая многочисленная миссия – от СНГ, вторая по численности – ШОС. На избирательных участках созданы все условия для граждан с ограниченными возможностями. 22 января в столице состоялась презентация книг, написанных при помощи тактильного шрифта Брайля для слабовидящих людей «Символы суверенной Беларуси» и «Выборы в Беларуси. Коротко о главном».

Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси: Мы подготовили шрифтом Брайля информацию о кандидатах. Информация, которая сегодня транслируется для глухих людей в виде языка жестов. Стараемся участки размещать на 1 этажах зданий. Для того чтобы людям с ограниченными возможностями оказать содействие, при комиссиях работают волонтеры, которые окажут помощь.

Издание «Символы суверенной Беларуси» эксклюзивное. Его подготовили для вручения в качестве подарка тем, кто впервые примет участие в выборах Президента. В книге собраны главные ценности нашего народа, традиции, значимые места. Многие из них имеют давнюю историю. В рамках мероприятия состоялась передача изданий областным библиотекам, а также специальным школам для детей с нарушением зрения.

Олег Шепель, председатель центрального правления Белорусского товарищества инвалидов по зрению, председатель Паралимпийского комитета Беларуси:

Все эти мероприятия, которые проводятся в том числе сегодня, говорят о том, что мы не разделяем людей с ограниченными и с неограниченными возможностями. Главное, чтобы этот человек был востребован обществом. Эти люди могут если не все, то очень многое. Они также являются активными выборщиками. Пойдут на участки, где для них созданы все условия – для инвалидов по зрению, незрячих.

В книге «Выборы в Беларуси. Коротко о главном» подробно рассказывается про развитие избирательной системы в нашей стране: все этапы подготовки и проведения выборов и референдумов, а также роли ЦИК Беларуси в этих процессах.