Должен ли психолог иметь высшее образование? Мнение

Елизавета Гайдукевич, студент Белорусского государственного университета:

В вуз я поступила осознанно, потому что хотела быть психологом. Я уже знала, куда пойду. Про эту проблему уже говорили, это действительно проблема, что в вузе очень много теории и очень мало практики. С моей точки зрения, невозможно построить хорошую практику того же психолога, не имея никаких теоретических знаний. Я часто сталкиваюсь с психологами, которые не имеют высшего образования, они прошли какие-то курсы подготовки, даже по два года бывают курсы, но они больше заточены на практику. Ты с ними общаешься, обсуждаешь какие-то кейсы клиентов, понимаешь, что они работают просто по бланку. Они работают не с человеком, а с проблемой. А в реальности к тебе приходит человек, ты должен его увидеть. Для этого нужно и теорию знать, и практику.

«9-классники осознанно идут в колледжи». Получать среднее специальное образование престижно – подробности здесь.