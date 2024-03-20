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Должен ли психолог иметь высшее образование? Мнение

20 марта 2024 17:24
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Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

Должен ли психолог иметь высшее образование? Мнение-1

Елизавета Гайдукевич, студент Белорусского государственного университета:
В вуз я поступила осознанно, потому что хотела быть психологом. Я уже знала, куда пойду. Про эту проблему уже говорили, это действительно проблема, что в вузе очень много теории и очень мало практики. С моей точки зрения, невозможно построить хорошую практику того же психолога, не имея никаких теоретических знаний. Я часто сталкиваюсь с психологами, которые не имеют высшего образования, они прошли какие-то курсы подготовки, даже по два года бывают курсы, но они больше заточены на практику. Ты с ними общаешься, обсуждаешь какие-то кейсы клиентов, понимаешь, что они работают просто по бланку. Они работают не с человеком, а с проблемой. А в реальности к тебе приходит человек, ты должен его увидеть. Для этого нужно и теорию знать, и практику.

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# Образование в Беларуси # общество # Григорий Азарёнок # Елизавета Гайдукевич

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