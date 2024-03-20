Три новые станции зелёной ветки Минского метрополитена заработают к концу 2024 года

Новости Беларуси. К концу 2024 года зеленая ветка Минского метрополитена станет на три остановки длиннее. Это станции «Аэродромная», «Неморшанский сад» и «Слуцкий гостинец», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Также введут в эксплуатацию электродепо «Слуцкое». Знаковый для города объект посетил мэр Минска Владимир Кухарев. И оценил ход работ. Станции находятся на завершающей стадии. Началась пусконаладка. Под землю спустилась и наш корреспондент Екатерина Ковальчук.

Станции постепенно приобретают свой облик. На строящихся объектах трудятся более 450 метростроителей. Чтобы успеть в срок, они работают в три смены. Здесь производят целый комплекс строительно-монтажных работ. Максимально используют материалы белорусского производства – от плитки до эскалаторов.

Екатерина Ковальчук, корреспондент:

«Аэродромная» – станция открытого заложения, она находится на уровне 16 метров. На полах и стенах уложены гранит и керамогранит. Это более 5 тысяч квадратных метров плитки. Осталось завершить отделку и благоустроить прилегающую территорию.

По задумке проектировщиков каждая из новых станций получила свое название от места расположения и связана с историй города. Например, станция «Неморшанский сад» находится рядом с парком. Здесь пассажиры ощутят себя словно среди зеленых деревьев. На перроне будет два ряда колонн, стилизованных под древесные стволы, а потолки – под крону.

Важный объект для метрополитена – электродепо «Слуцкое». Здесь будет обслуживаться подвижной состав. После завершения строительно-монтажных работ предстоит пусконаладка. Процесс длительный. Но он необходим для того, чтобы в дальнейшем оборудование работало как часовой механизм.