«На Западе всем плевать, где вы будете работать». Лазуткин о преимуществах белорусского образования

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.
Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.
Андрей Лазуткин, политолог:
Если брать нашу модель и западную, то мы конкретно пытаемся вести каждого нашего выпускника. На Западе всем плевать, где вы будете работать. Там массовое высшее образование, потому что это инструмент контроля рынка труда.
Должен ли психолог иметь высшее образование? Мнение – подробности здесь.