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«На Западе всем плевать, где вы будете работать». Лазуткин о преимуществах белорусского образования

20 марта 2024 17:22
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Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

«На Западе всем плевать, где вы будете работать». Лазуткин о преимуществах белорусского образования-1

Андрей Лазуткин, политолог:
Если брать нашу модель и западную, то мы конкретно пытаемся вести каждого нашего выпускника. На Западе всем плевать, где вы будете работать. Там массовое высшее образование, потому что это инструмент контроля рынка труда.

Должен ли психолог иметь высшее образование? Мнение – подробности здесь.

# Образование в Беларуси # общество # Григорий Азарёнок # Андрей Лазуткин

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