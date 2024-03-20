«На Западе всем плевать, где вы будете работать». Лазуткин о преимуществах белорусского образования

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

Андрей Лазуткин, политолог:

Если брать нашу модель и западную, то мы конкретно пытаемся вести каждого нашего выпускника. На Западе всем плевать, где вы будете работать. Там массовое высшее образование, потому что это инструмент контроля рынка труда.