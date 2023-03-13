Пострадавших в ДТП под Толочином российских туристов готовят к выписке

Российские туристы, которые попали ДТП на трассе М1, поблагодарили белорусских медиков за оказанную помощь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сразу после аварии людей доставили в хирургическое отделение толочинской больницы. У шестерых врачи диагностировали ушибы и рваные раны. Сейчас пострадавших уже готовят к выписке. Под наблюдением врачей остается лишь 17-летняя девушка, которая была переведена в больницу Орши с черепно-мозговой травмой.

Никита Молодкин, пострадавший:

Никакой метели не было. Ехали мы небыстро (километров 60), и очень скользкая дорога была. С управлением не справились.

Алексей Тимофеев, пострадавший:

Врачи приняли очень хорошо, большое им спасибо. Просто человеческое спасибо, потому что сработали очень оперативно, приняли очень хорошо.

Алексей Вишневский, главный врач Толочинской ЦРБ:

К нам доставили шесть пострадавших с различными степенями тяжести. Был проведен комплекс диагностического обследования. Состояние у всех удовлетворительное, на утро также. И, соответственно, подготовили их на выписку.