День памяти блаженной Валентины Минской. О чём просят святую?

Новости Беларуси. 6 февраля православные верующие отмечают День памяти блаженной Валентины Минской, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. 6 февраля православные верующие отмечают День памяти блаженной Валентины Минской, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В честь этого тысячи паломников даже из других стран посетили кладбище белорусского святой в деревне Крысово Дзержинского района.
Святую блаженную Валентину Минскую просят об исцелении физических и душевных болезней, утешения в скорби, помощи в сложных жизненных ситуациях.
Утром в Свято-Духовом кафедральном соборе состоялась литургия, а после на месте упокоения Валентины прошел праздничный молебен.
Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси:
Я думаю, что не только на следующий год придут люди сюда, но будут в течение всего года приходить. И что самое важное: просимое исполняется. Поэтому люди будут сюда приходить. В этом и есть наша видимая такая связь с Богом. Святые стали доступны для всех, где бы люди не находились, в какое время суток они не просили, святая блаженная слышит. Это чрезвычайно важно.
Несколько лет назад мощи Валентины Минской планировали перенести в столицу. Однако после того, как могила святой была внесена в список историко-культурных ценностей Беларуси, это стало невозможно. Поэтому известное на всю страну место паломничества верующих остается в д. Крысово.