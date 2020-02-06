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День памяти блаженной Валентины Минской. О чём просят святую?

06 февраля 2020 16:22
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Новости Беларуси. 6 февраля православные верующие отмечают День памяти блаженной Валентины Минской, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

День памяти блаженной Валентины Минской. О чём просят святую?-1



В честь этого тысячи паломников даже из других стран посетили кладбище белорусского святой в деревне Крысово Дзержинского района.

День памяти блаженной Валентины Минской. О чём просят святую?-3

Святую блаженную Валентину Минскую просят об исцелении физических и душевных болезней, утешения в скорби, помощи в сложных жизненных ситуациях.

Утром в Свято-Духовом кафедральном соборе состоялась литургия, а после на месте упокоения Валентины прошел праздничный молебен.

День памяти блаженной Валентины Минской. О чём просят святую?-6

Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси:
Я думаю, что не только на следующий год придут люди сюда, но будут в течение всего года приходить. И что самое важное: просимое исполняется. Поэтому люди будут сюда приходить. В этом и есть наша видимая такая связь с Богом. Святые стали доступны для всех, где бы люди не находились, в какое время суток они не просили, святая блаженная слышит. Это чрезвычайно важно.   

День памяти блаженной Валентины Минской. О чём просят святую?-9



Несколько лет назад мощи Валентины Минской планировали перенести в столицу. Однако после того, как могила святой была внесена в список историко-культурных ценностей Беларуси, это стало невозможно. Поэтому известное на всю страну место паломничества верующих остается в д. Крысово.   

# Православные в Беларуси # общество # Митрополит Павел # Фотофакт

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