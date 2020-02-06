День памяти блаженной Валентины Минской. О чём просят святую?

Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Я думаю, что не только на следующий год придут люди сюда, но будут в течение всего года приходить. И что самое важное: просимое исполняется. Поэтому люди будут сюда приходить. В этом и есть наша видимая такая связь с Богом. Святые стали доступны для всех, где бы люди не находились, в какое время суток они не просили, святая блаженная слышит. Это чрезвычайно важно.