Новая линия метро в Минске заработает в ноябре

Новости Беларуси. В Минске завершаются работы на третьей линии метрополитена. В ближайшие две-три недели Зеленолужская линия метро будет принята в эксплуатацию, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. В Минске завершаются работы на третьей линии метрополитена. В ближайшие две-три недели Зеленолужская линия метро будет принята в эксплуатацию, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
На станции «Площадь Ленина» уже сняты ограждения с тоннельного перехода к станции «Вокзальная». На перроне смонтированы два эскалатора, осталось провести их пусконаладку.
Камеры видеонаблюдения и траволаторы. Какие нововведения ждать на третьей линии метро?
Внутренняя отделка тоннелей также завершена. На полу уложена гранитная плитка, на стенах – керамогранитная. К слову, все оборудование отечественного производства.
Напомним, первая очередь открытия третьей ветки начнется с четырех станций – «Ковальская Слобода», «Вокзальная», «Площадь Франтишка Богушевича» и «Юбилейная площадь».
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