Новая линия метро в Минске заработает в ноябре

Новости Беларуси. В Минске завершаются работы на третьей линии метрополитена. В ближайшие две-три недели Зеленолужская линия метро будет принята в эксплуатацию, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На станции «Площадь Ленина» уже сняты ограждения с тоннельного перехода к станции «Вокзальная». На перроне смонтированы два эскалатора, осталось провести их пусконаладку.

Камеры видеонаблюдения и траволаторы. Какие нововведения ждать на третьей линии метро?

Внутренняя отделка тоннелей также завершена. На полу уложена гранитная плитка, на стенах – керамогранитная. К слову, все оборудование отечественного производства.