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Новая линия метро в Минске заработает в ноябре

15 октября 2020 13:49
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Новости Беларуси. В Минске завершаются работы на третьей линии метрополитена. В ближайшие две-три недели Зеленолужская линия метро будет принята в эксплуатацию, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Новая линия метро в Минске заработает в ноябре-1

На станции «Площадь Ленина» уже сняты ограждения с тоннельного перехода к станции «Вокзальная». На перроне смонтированы два эскалатора, осталось провести их пусконаладку.

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Внутренняя отделка тоннелей также завершена. На полу уложена гранитная плитка, на стенах – керамогранитная. К слову, все оборудование отечественного производства.

Новая линия метро в Минске заработает в ноябре-4

Напомним, первая очередь открытия третьей ветки начнется с четырех станций – «Ковальская Слобода», «Вокзальная», «Площадь Франтишка Богушевича» и «Юбилейная площадь».

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# Минское метро # общество # Фотофакт

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