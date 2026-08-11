Новации законодательства об административной ответственности обсудили в Минске
Доступность, прозрачность и практическая польза. Таковы приоритеты новаций в законодательстве об административной ответственности. Главная цель изменений – создание более эффективной и справедливой системы, которая призвана не столько наказать, сколько предупредить правонарушения и защитить права граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В условиях динамично меняющегося общества важно учитывать новые вызовы и адаптировать законодательные нормы к реальным потребностям. Так, закон, вступивший в силу 19 июня 2026 года, кардинально обновил правила в сфере трудовых отношений, цифровой безопасности, транспорта, экологии и самого процесса ведения дел.
Изменения коснулись ужесточения ответственности за нелегальную занятость, превышение зарплат руководителей, нарушений в работе сотовой связи, а также порядка заключения договоров.
Сергей Добриян, начальник кафедры административной деятельности органов внутренних дел факультета милиции общественной безопасности Академии МВД Беларуси:
Этот закон стал результатом кропотливой, системной работы по результатам анализа пятилетней практики применения законодательства об административных правонарушениях, которая претерпела существенные изменения.
В 2021 году, когда в новой редакции у нас вступили в силу два кодекса – Кодекс об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительный кодекс об административных правонарушениях, оба этих кодекса в новой редакции получили профилактическую направленность. И сегодняшний закон тоже сохранил приоритет профилактических мер воздействия.
Работа над обновлением законодательства велась больше года. Изменения вводились на основе практического опыта правоохранителей и депутатского корпуса. В результате новации затронули буквально каждого – от рядового дачника до крупных IT-компаний и руководителей бизнеса. Так, усилена ответственность за незаконные операции с токенами и криптовалютой. Отдельные изменения коснулись и автолюбителей.
Александр Омельянюк, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Ослабление ответственности в отношении водителей, которые добросовестно пользовались своим правом управления транспортными средствами, но по каким-то причинам забыли продлить срок действия своего водительского удостоверения.
До этих изменений у нас была ответственность одинаковая. Как для тех, кто никогда не имел водительского удостоверения и сел за руль, как для тех, кто управлял транспортом в состоянии алкогольного опьянения, на длительный срок лишен, так и для тех, кто просто забыл продлить срок действия своего водительского удостоверения.
Новшества коснулись и землевладельцев. Теперь за неубранный вовремя борщевик Сосновского или золотарник на дачном участке или прилегающей территории грозит штраф до 10 базовых величин. Бороться с инвазивными растениями владельцы обязаны по закону.
Как в Минске борются с опасными растениями – рассказываем здесь.