Новации законодательства об административной ответственности обсудили в Минске

Доступность, прозрачность и практическая польза. Таковы приоритеты новаций в законодательстве об административной ответственности. Главная цель изменений – создание более эффективной и справедливой системы, которая призвана не столько наказать, сколько предупредить правонарушения и защитить права граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В условиях динамично меняющегося общества важно учитывать новые вызовы и адаптировать законодательные нормы к реальным потребностям. Так, закон, вступивший в силу 19 июня 2026 года, кардинально обновил правила в сфере трудовых отношений, цифровой безопасности, транспорта, экологии и самого процесса ведения дел. Изменения коснулись ужесточения ответственности за нелегальную занятость, превышение зарплат руководителей, нарушений в работе сотовой связи, а также порядка заключения договоров.

Сергей Добриян, начальник кафедры административной деятельности органов внутренних дел факультета милиции общественной безопасности Академии МВД Беларуси:

Этот закон стал результатом кропотливой, системной работы по результатам анализа пятилетней практики применения законодательства об административных правонарушениях, которая претерпела существенные изменения. В 2021 году, когда в новой редакции у нас вступили в силу два кодекса – Кодекс об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительный кодекс об административных правонарушениях, оба этих кодекса в новой редакции получили профилактическую направленность. И сегодняшний закон тоже сохранил приоритет профилактических мер воздействия.

Работа над обновлением законодательства велась больше года. Изменения вводились на основе практического опыта правоохранителей и депутатского корпуса. В результате новации затронули буквально каждого – от рядового дачника до крупных IT-компаний и руководителей бизнеса. Так, усилена ответственность за незаконные операции с токенами и криптовалютой. Отдельные изменения коснулись и автолюбителей.