Прямой эфир

На витебском «Доломите» завершается механическая сборка 3-й технологической линии

11 августа 2026 17:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Курс на эффективное освоение белорусских недр сегодня держат во всех регионах. Принцип технологического суверенитета на практике внедряют и на севере страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

На витебском «Доломите» завершается механическая сборка 3-й технологической линии-2

Масштабная модернизация продолжается на витебском предприятии «Доломит». На финишную прямую здесь вышла механическая сборка основного оборудования обновленной третьей технологической линии.

Все ключевые агрегаты поставлены китайскими партнерами и полностью смонтированы – сейчас ведутся работы по их подключению. Параллельно строители завершают заливку фундамента под мощный 12-тонный вытяжной вентилятор, который станет сердцем новой экологической системы пылеочистки. 

Уже в ближайшие дни на объекте стартуют пусконаладочные работы. Специалистам предстоит протестировать сразу 14 сложнейших систем, включая автоматизированное управление, подачу тепла, газа, воздуха и цифровую связь.

На витебском «Доломите» завершается механическая сборка 3-й технологической линии-4

Юрий Очаповский, производитель работ ОАО «Промтехмонтаж»:
90% металлоконструкции оборудования уже смонтировано. В этом месяце мы заканчиваем работы по монтажу трубопроводов, металлоконструкции. Все будет выполнено согласно проекту и срокам. И сдано все будет вовремя.

На витебском «Доломите» завершается механическая сборка 3-й технологической линии-6

Оксана Купченко, главный технолог – начальник производственно-технического отдела предприятия «Доломит»:
Отличительными преимуществами внедряемой технологии являются ее энергоэффективность, увеличение производительности технологической линии в два и три раза в зависимости от вида выпускаемой продукции. И важным аспектом является новая система аспирации, которая позволит сократить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу.

В этом году предприятие отмечает 95-летие. «Доломит» ведет добычу доломитизированного известняка и производит широкую линейку продукции: пылевидные материалы, доломитовую муку для аграрного сектора, минеральные порошки для асфальтобетонных смесей, щебень разных фракций и сырьевой доломит для металлургической отрасли. Основными потребителями выступают сельскохозяйственные организации и дорожно-строительные предприятия страны. Продукция востребована и за рубежом.

На витебском «Доломите» завершается механическая сборка 3-й технологической линии-8

Сергей Оршанский, заместитель генерального директора по коммерческим вопросам предприятия «Доломит»:
Основной рынок за пределами республики это Российская Федерация, Калининградская область, Московский регион начал в этом году осваивать. Также прорабатывается вопрос поставки металлургическим комбинатом Российской Федерации, это «Северсталь», Череповец, и также новый металлургический комбинат в Нижегородской области, город Выкса.

Масштабная модернизация позволит не только увеличить объемы выпуска, но и повысить экологичность производства. Новая третья технологическая линия придет на смену двум прежним и обеспечит выход на проектную мощность до 880 тысяч тонн продукции ежегодно. Демонтировать старые линии не будут, их сохранят в качестве резервного фонда.

# Предприятия Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко: пойдите в лес, особенно вокруг Минска, и посмотрите, что делается!
11 августа 2026 17:04

Лукашенко: пойдите в лес, особенно вокруг Минска, и посмотрите, что делается!

Новая схема для АПК: Президент поддержал кардинальные изменения по удобрениям
11 августа 2026 16:45

Новая схема для АПК: Президент поддержал кардинальные изменения по удобрениям

В Минской области после уничтожения золотарника планируют вовлечь в севооборот более 6 тыс. га земель
11 августа 2026 14:07

В Минской области после уничтожения золотарника планируют вовлечь в севооборот более 6 тыс. га земель