На витебском «Доломите» завершается механическая сборка 3-й технологической линии

Курс на эффективное освоение белорусских недр сегодня держат во всех регионах. Принцип технологического суверенитета на практике внедряют и на севере страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Масштабная модернизация продолжается на витебском предприятии «Доломит». На финишную прямую здесь вышла механическая сборка основного оборудования обновленной третьей технологической линии. Все ключевые агрегаты поставлены китайскими партнерами и полностью смонтированы – сейчас ведутся работы по их подключению. Параллельно строители завершают заливку фундамента под мощный 12-тонный вытяжной вентилятор, который станет сердцем новой экологической системы пылеочистки. Уже в ближайшие дни на объекте стартуют пусконаладочные работы. Специалистам предстоит протестировать сразу 14 сложнейших систем, включая автоматизированное управление, подачу тепла, газа, воздуха и цифровую связь.

Юрий Очаповский, производитель работ ОАО «Промтехмонтаж»:

90% металлоконструкции оборудования уже смонтировано. В этом месяце мы заканчиваем работы по монтажу трубопроводов, металлоконструкции. Все будет выполнено согласно проекту и срокам. И сдано все будет вовремя.

Оксана Купченко, главный технолог – начальник производственно-технического отдела предприятия «Доломит»:

Отличительными преимуществами внедряемой технологии являются ее энергоэффективность, увеличение производительности технологической линии в два и три раза в зависимости от вида выпускаемой продукции. И важным аспектом является новая система аспирации, которая позволит сократить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. В этом году предприятие отмечает 95-летие. «Доломит» ведет добычу доломитизированного известняка и производит широкую линейку продукции: пылевидные материалы, доломитовую муку для аграрного сектора, минеральные порошки для асфальтобетонных смесей, щебень разных фракций и сырьевой доломит для металлургической отрасли. Основными потребителями выступают сельскохозяйственные организации и дорожно-строительные предприятия страны. Продукция востребована и за рубежом.