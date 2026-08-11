Самобытный край с неповторимой душой – в Беларуси реализуют программу развития Полесья
Уникальный природный комплекс, мощный экономический потенциал и самобытный край с неповторимой душой. Развитие белорусского Полесья сегодня находится в поле пристального внимания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Комплексная программа модернизации этого южного региона нацелена на решение масштабных стратегических задач: от создания новых высокотехнологичных производств до кардинального повышения качества жизни в полесских райцентрах и агрогородках.
Государство вкладывает серьезные ресурсы в инфраструктуру, мелиорацию земель, развитие полесского агропромышленного комплекса и экотуризма. При этом ключевое требование управленческой вертикали – развивать экономику Полесья рачительно, сохраняя его хрупкую и уникальную экосистему.
Но, пожалуй, главным богатством этого края неизменно остаются люди, которые веками берегут свои традиции. И уже в эту субботу, 15 августа, Полесье станет главным культурным центром страны. Знаменитый агрогородок Лясковичи Петриковского района принимает Международный фестиваль этнокультурных традиций «Зов Полесья». Форум соберет тысячи гостей, аутентичных мастеров и творческие коллективы со всего самобытного региона.
Как сегодня хорошеет и прирастает новыми производствами белорусский юг, за счет чего регион успешно выполняет государственные задачи и какая праздничная программа ждет гостей этнофестиваля?
Эффективная экономика и комфортные условия для жизни – главные столпы, на которых строится масштабная стратегия развития Припятского Полесья. Согласно программе, в Петриковском районе в этом году реализуют более 20 проектов. Один из самых долгожданных – строительство современного физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном, который возводят при финансовой поддержке «Беларуськалия».
Евгений Шкробот, председатель Петриковского райисполкома:
Будут залы единоборств, теннисные корты, также дополнительная инфраструктура, чтобы задерживались работники «Беларуськалия», и для жителей Петрикова, района, прилегающих регионов были сформированы все условия. Чтобы можно было остаться не только в городе, но и на Полесье в целом.
Первоначально ввод планировался на 2027 год, но строители идут с опережением – открыть комплекс собираются в этом ноябре. Для закрепления кадров строится и новое жилье. В прошлом году в Лясковичах уже ввели 24-квартирный дом. В этом закладывают еще одну аналогичную новостройку для работников хозяйства «Агро-Лясковичи» и Национального парка «Припятский».
Социально-экономические показатели района растут: за полугодие выполнено 9 из 10 целевых индикаторов. Отстают лишь по туризму, но временно. Уже в эту субботу сюда приедут десятки тысяч гостей на Международный фестиваль этнокультурных традиций «Зов Полесья».
Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Это масштабный международный проект. Дороговато проведение, но оно того стоит. Уже чаще их надо проводить. Долго спорили: быть – не быть. Александр Григорьевич говорит: ну ладно, полешуки, уговорили, быть этому фестивалю. Это решение, которое принял Президент, оно как базовое для развития таких центров притяжения. В августе 2020 года 80 тысяч человек приехали туда.
Для развития экономики по поручению главы государства в районе построят молочно-товарный комплекс на 1 200 голов и форелевое хозяйство. Сейчас же главная задача – уборочная. Чтобы нивелировать последствия аномальной жары, сельхозпредприятия оперативно решили убрать пострадавшие участки кукурузы на зеленый корм.
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