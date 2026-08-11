Самобытный край с неповторимой душой – в Беларуси реализуют программу развития Полесья

Уникальный природный комплекс, мощный экономический потенциал и самобытный край с неповторимой душой. Развитие белорусского Полесья сегодня находится в поле пристального внимания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Комплексная программа модернизации этого южного региона нацелена на решение масштабных стратегических задач: от создания новых высокотехнологичных производств до кардинального повышения качества жизни в полесских райцентрах и агрогородках. Государство вкладывает серьезные ресурсы в инфраструктуру, мелиорацию земель, развитие полесского агропромышленного комплекса и экотуризма. При этом ключевое требование управленческой вертикали – развивать экономику Полесья рачительно, сохраняя его хрупкую и уникальную экосистему.

Но, пожалуй, главным богатством этого края неизменно остаются люди, которые веками берегут свои традиции. И уже в эту субботу, 15 августа, Полесье станет главным культурным центром страны. Знаменитый агрогородок Лясковичи Петриковского района принимает Международный фестиваль этнокультурных традиций «Зов Полесья». Форум соберет тысячи гостей, аутентичных мастеров и творческие коллективы со всего самобытного региона. Как сегодня хорошеет и прирастает новыми производствами белорусский юг, за счет чего регион успешно выполняет государственные задачи и какая праздничная программа ждет гостей этнофестиваля?

Эффективная экономика и комфортные условия для жизни – главные столпы, на которых строится масштабная стратегия развития Припятского Полесья. Согласно программе, в Петриковском районе в этом году реализуют более 20 проектов. Один из самых долгожданных – строительство современного физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном, который возводят при финансовой поддержке «Беларуськалия». Евгений Шкробот, председатель Петриковского райисполкома:

Будут залы единоборств, теннисные корты, также дополнительная инфраструктура, чтобы задерживались работники «Беларуськалия», и для жителей Петрикова, района, прилегающих регионов были сформированы все условия. Чтобы можно было остаться не только в городе, но и на Полесье в целом.

Первоначально ввод планировался на 2027 год, но строители идут с опережением – открыть комплекс собираются в этом ноябре. Для закрепления кадров строится и новое жилье. В прошлом году в Лясковичах уже ввели 24-квартирный дом. В этом закладывают еще одну аналогичную новостройку для работников хозяйства «Агро-Лясковичи» и Национального парка «Припятский». Социально-экономические показатели района растут: за полугодие выполнено 9 из 10 целевых индикаторов. Отстают лишь по туризму, но временно. Уже в эту субботу сюда приедут десятки тысяч гостей на Международный фестиваль этнокультурных традиций «Зов Полесья».