Лукашенко: пойдите в лес, особенно вокруг Минска, и посмотрите, что делается!

Интересы граждан и экономическая целесообразность как главные фильтры для любых правительственных инициатив. Александр Лукашенко провел 11 августа совещание с руководством Совета министров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На повестке сразу три чувствительные темы: новая схема финансирования поставок минеральных удобрений, изменение мер поддержки семей с детьми и возможная оптимизация госструктур. «Лучше для сельхозкультур года у нас не было» – Лукашенко оценил ход уборочной кампании в Беларуси.

Пожалуй, самый чувствительный и почти философский вопрос повестки дня касается будущего Беларуси и мер, которые должны гарантировать то, что оно у нас будет. Демографическая ситуация в нашей стране больше тревожит, чем обнадеживает. Впрочем, мы не одиноки, это мировой тренд среди стран, где уровень жизни населения растет. Достаток изменил приоритеты. Люди позже создают семьи, позже решаются на рождение первенца и часто только одним ребенком и ограничиваются. С одной стороны, личное дело каждого, с другой, это личное сильно влияет на глобальное. «Двое детей – это база»: Лукашенко потребовал новых подходов к демографической политике.

Но такой тренд создать – это не в TikTok вирусное видео разместить. Потому нужны действенные меры и мотивация. Но и финансовый стимул никто со счетов не сбрасывает и сбрасывать не станет. Принято решение изменить подход. Размер декретных теперь настроены рассчитывать исходя из дохода того, кто ухаживает за ребенком. Официально в нашей стране это может быть и папа, и бабушка, и дедушка. Но пока еще чаще всего мама. А вот единоразовую выплату при рождении малыша оставят неизменной. Верным ли оказалось решение, покажет время. Размер пособия по уходу за ребенком до 3 лет привяжут к реальным доходам получателя – Лобович. Советовались сегодня и о возможности вхождения в состав Минприроды Госинспекции природы и охраны растительного мира. Сегодня она в прямом подчинении у главы государства. Вы могли слышать об этой идее не так давно. Александр Лукашенко, назначая нового министра, обозначил, что тема на повестке, но много нюансов. Сегодня выяснилось, что и не все «за».

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

А это охрана нашей природы в том числе. И тут надо «вписываться» на всю катушку. Потому что действительно наше достояние. В центре огромной цивилизации, не только Европы в центре, но и Евразийского континента, самый чистый уголок планеты. Даже удивительно, что удалось сохранить. Война кругом, где-то зараза разная. Польша опять начала топить все электростанции углем. А нам удается сохранить чистую страну. И тут надо соответствующей инспекции не только с браконьерством бороться, но и с теми, кто привык гадить. Тут недорабатывает и Министерство природных ресурсов, и эта инспекция. Поэтому не надо говорить, что мы тут Бога за бороду взяли. Проблем куча, которые надо решать. Пойдите в лес, особенно вокруг Минска, и посмотрите, что делается! Сезон цветения у борщевика и золотарника – как в Минске борются с опасными растениями, читайте здесь. В непростой сфере охраны природы и контроля за природопользованием эти структуры должны добавить. Поэтому на первый взгляд видимых препятствий, чтобы еще больше сплотить их усилия, нет. Вместе с тем знаю, что Государственный секретариат Совета безопасности эту инициативу не поддержал.