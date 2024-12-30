Ноу-хау на дороге Минска – в столице появился проекционный пешеходный переход

Объектом для эксперимента стала обычная «зебра» на улице Якуба Коласа вблизи 41-го дома. В темное время суток включается проектор, который дублирует бело-желтую разметку на дорогу. Это позволяет улучшить видимость в условиях слабого освещения и при износе. Также такая подсветка привлечет внимание водителей при подъезде к переходу. Нововведение особенно актуально на данном участке. Здесь высокий пешеходный трафик – рядом расположена гимназия и детский сад.

Денис Ливанович, заместитель начальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Данную технологию мы уже отрабатывали к применению в Минске порядка трех лет назад. Но по тем или иным объективным причинам, в том числе из-за наших требований по безопасности дорожного движения, зная все недостатки этой технологии, у нас опытная эксплуатация так и не прошла. Но будем отрабатывать, насколько это эффективно с учетом цены вопроса, эффективности для безопасности дорожного движения, естественно, качества самого оборудования.

Новая технология будет тестироваться на протяжении полугода. После чего будет принято решение о возможности применении подобных решений на улично-дорожной сети Минска.