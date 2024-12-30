Президент в Минском метро: «Не надо под землю загонять дворцы»

Президент ориентирует свести на нет показуху. Если определились с каким-то проектом, то все условия и обязательства должны быть выполнены. Это касается всех.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Делайте правильно, хорошо, без всяких излишеств. Не надо под землю загонять дворцы. Лучше мы сделаем станции достойно, попроще, но больше. Более 700 тысяч ежедневно вы перевозите минчан. Надо стремиться к половине. Минск должен быть хорошим, доступным, красивым городом, настоящей столицей нашей страны.

Все поражаются прежде всего, как мне говорят, чистотой нашего метро. Так должно быть. Метро – бренд столицы, лицо, поэтому должна быть чистота.

В будущем году, об этом я тоже скажу, и не только, пятилетка целая будет отдана качественному строительству, качественной работе, готовьтесь к этому. Некачественно не будет. Хотел сказать, я вам гарантирую. Даже любой Президент, которого изберут, он все равно уже будет нацелен на качество. Это уже привычка нашего народа. Чистота, качество – это главное наше достижение и наши бренды.

Читайте также:

Все вроде хорошо, но медленно – Лукашенко потребовал нарастить темпы строительства метро

Лукашенко: спрос должен быть со всех железный. Главное – это люди

Мэр Минска озвучил себестоимость одной поездки в метро