Президент в Минском метро: «Не надо под землю загонять дворцы»

В стране сложилась добрая традиция – открывать знаковые объекты к праздникам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В стране сложилась добрая традиция – открывать знаковые объекты к праздникам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президент ориентирует свести на нет показуху. Если определились с каким-то проектом, то все условия и обязательства должны быть выполнены. Это касается всех.
Лукашенко: выставочный центр должен быть сдан под ключ к 9 мая. Подробности.
Продолжил уже и с работниками метрополитена и метростроевцами.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Делайте правильно, хорошо, без всяких излишеств. Не надо под землю загонять дворцы. Лучше мы сделаем станции достойно, попроще, но больше. Более 700 тысяч ежедневно вы перевозите минчан. Надо стремиться к половине. Минск должен быть хорошим, доступным, красивым городом, настоящей столицей нашей страны.
Все поражаются прежде всего, как мне говорят, чистотой нашего метро. Так должно быть. Метро – бренд столицы, лицо, поэтому должна быть чистота.
В будущем году, об этом я тоже скажу, и не только, пятилетка целая будет отдана качественному строительству, качественной работе, готовьтесь к этому. Некачественно не будет. Хотел сказать, я вам гарантирую. Даже любой Президент, которого изберут, он все равно уже будет нацелен на качество. Это уже привычка нашего народа. Чистота, качество – это главное наше достижение и наши бренды.
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