Как облагораживают Минск для жизни и отдыха горожан, рассказали в Мингорисполкоме

Уходит 2024 год. Кто-то его боялся, кто-то смело преодолевал препятствия, кто-то шел строго по намеченным планам и достиг невероятных высот. Подводим итоги года! Каким он остался в памяти белорусов и руководителей городских служб по организации, каких достигли экономических результатов, чем гордимся в медицинской сфере, где открылись новые объекты и куда минчане с удовольствием выходят на прогулку благодаря озеленению и благоустройству, как отметили главные праздники и знаменательные даты, как складывалась общественная деятельность и как готовимся к выборам Президента. Обсудим все это в ток-шоу «Большой город».

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу: Минск с каждым днем становится краше и комфортнее для жизни, появляются новые зоны отдыха, места благоустройства, новые объекты. Как вы оцениваете этот год для городского хозяйства?

Александр Раковщик, начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома:

Очень важно, что каждый день тысячи работников коммунального хозяйства делают свою работу. И горожане иногда уже не замечают, что вовремя вывозится мусор, есть тепло, свет, водоснабжение, усовершенствована улично-дорожная сеть. Мы к этому привыкли, но это огромный труд.

Екатерина Забенько:

Также огромное количество специалистов задействовано в том, чтобы город и сохранял статус самого зеленого, и становился еще краше в плане озеленения.

Александр Раковщик:

Проводятся месячники осенние по уборке города и весенние, где высаживаются деревья, кустарники, цветы, убирается город. С 2021 года начиная, каждый район города Минска создает по 2 зоны отдыха – их уже 63.