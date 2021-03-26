«Ноу-хау – это индивидуальный банк грудного молока». Новый корпус РНПЦ «Мать и дитя» откроется уже в 2021 году

Новости Беларуси. Производство собственной вакцины, вакцинация населения и помощь в этом вопросе России и Китая – эти темы 26 марта обсуждал Президент с министром здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К сдаче готовят три важнейших проекта, которые уже в 2021 году усилят белорусскую систему здравоохранения. Речь идет о новом корпусе хирургии и трансплантологии по улице Семашко в Минске и строительстве кардиохирургического корпуса в Могилевской областной больнице. Завершиться должна и реконструкция отделения анестезиологии и реанимации в РНПЦ «Мать и дитя». Новый корпус для выхаживания новорожденных здесь заложили в марте 2020 года. Когда появится белорусская вакцина от коронавируса? Рассказывает министр здравоохранения

Сергей Васильев, директор РНПЦ «Мать и дитя»:

Это будет новое пятиэтажное современное здание, которое, в принципе, будет отвечать всем необходимым возможностям оказания медицинской помощи деткам, тем более таким деткам проблемным как у нас – это глубоко недоношенные, имеющие особенности развития, скажем так, «тяжелые» самые детки со всей Республики Беларусь. Ноу-хау – это индивидуальный банк грудного молока, там будет все необходимое оборудование для пастеризации, обследования этого молока, определения параметров молока, насколько оно полезно, не полезно для малыша. Плюс, у нас будет там в кабинете телемедицинского консультирования. Александр Лукашенко: «Спокойно идёт всё. Вакцин хватает. Желающих прививаем»