Прямой эфир

«Ноу-хау – это индивидуальный банк грудного молока». Новый корпус РНПЦ «Мать и дитя» откроется уже в 2021 году

26 марта 2021 19:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Производство собственной вакцины, вакцинация населения и помощь в этом вопросе России и Китая – эти темы 26 марта обсуждал Президент с министром здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Ноу-хау – это индивидуальный банк грудного молока». Новый корпус РНПЦ «Мать и дитя» откроется уже в 2021 году-1

К сдаче готовят три важнейших проекта, которые уже в 2021 году усилят белорусскую систему здравоохранения. Речь идет о новом корпусе хирургии и трансплантологии по улице Семашко в Минске и строительстве кардиохирургического корпуса в Могилевской областной больнице. Завершиться должна и реконструкция отделения анестезиологии и реанимации в РНПЦ «Мать и дитя». Новый корпус для выхаживания новорожденных здесь заложили в марте 2020 года.

Когда появится белорусская вакцина от коронавируса? Рассказывает министр здравоохранения

«Ноу-хау – это индивидуальный банк грудного молока». Новый корпус РНПЦ «Мать и дитя» откроется уже в 2021 году-4

Сергей Васильев, директор РНПЦ «Мать и дитя»:
Это будет новое пятиэтажное современное здание, которое, в принципе, будет отвечать всем необходимым возможностям оказания медицинской помощи деткам, тем более таким деткам проблемным как у нас – это глубоко недоношенные, имеющие особенности развития, скажем так, «тяжелые» самые детки со всей Республики Беларусь. Ноу-хау – это индивидуальный банк грудного молока, там будет все необходимое оборудование для пастеризации, обследования этого молока, определения параметров молока, насколько оно полезно, не полезно для малыша. Плюс, у нас будет там в кабинете телемедицинского консультирования.

Александр Лукашенко: «Спокойно идёт всё. Вакцин хватает. Желающих прививаем»

«Ноу-хау – это индивидуальный банк грудного молока». Новый корпус РНПЦ «Мать и дитя» откроется уже в 2021 году-7

Малая операционная, изоляционные боксы для малышей и тренинговый центр для детских анестезиологов со всей страны. Новые возможности для спасения «тяжелых» младенцев обойдутся стране в 30 миллионов рублей. Но куда дороже здоровье наших людей, потому поручение Президента – не затягивать стройку.

# Государственная политика в области здравоохранения # общество # Александр Лукашенко # Сергей Васильев # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Промазать всё это дело, покрасить и всё – можно ехать в поле». Как в Витебской области готовятся к посевной?
26 марта 2021 19:11

«Промазать всё это дело, покрасить и всё – можно ехать в поле». Как в Витебской области готовятся к посевной?

Финансовая помощь, водоснабжение и ЖКХ. Что обсуждали на прямой линии с Владимиром Караником?
26 марта 2021 19:05

Финансовая помощь, водоснабжение и ЖКХ. Что обсуждали на прямой линии с Владимиром Караником?

Наталья Кочанова на встрече с послом Азербайджана: «Уровень сотрудничества между нашими предприятиями заслуживает всякой похвалы»
26 марта 2021 18:05

Наталья Кочанова на встрече с послом Азербайджана: «Уровень сотрудничества между нашими предприятиями заслуживает всякой похвалы»