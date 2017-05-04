Один мужчина среди 40 женщин в финале. В Минске выбрали лучшего классного руководителя

Новости Беларуси. В Минске выбрали лучшего классного руководителя. Те, кто сеет разумное, доброе, вечное, 4 мая блистали не у школьной доски, а на сцене. В финале конкурса учителя демонстрировали профессионализм и творчество. В их сегодняшнем расписании – визитные карточки и истории о боевом крещении. Кроме того, к финалу педагоги готовят общественно-значимый проект. Это результат совместного творчества учителей и их воспитанников, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Елена Гришанова, учитель ГУО «Гимназия № 2»: Пользовались очень долгое время технологии прямого перевода. И нашу страну называли по-разному: Белоруссия, Белая Русь. Но нашу страну называют Беларусь. Поэтому мы с ребятами решили поднять эту проблему и провести эту акция – «Мы за Беларусь!»

Татьяна Янушкевич, проректор по международному сотрудничеству и информационно-идеологической работе ГУО «Минский городской институт развития образования»:

Появляется возможность общения с такими же творческими интересными педагогами, которыми являются они и сами. Коме того, они систематизируют, анализируют свои знания, конкретизируют их, обобщают. И, конечно же, у них появляется возможность все это продемонстрировать столичному педагогическому сообществу.

Поддержать своих педагогов пришли сотни учеников и коллеги.

Лучшего классного руководителя в столице выбирают раз в три года. Конкурс проходит в два этапа. В финал проходят только семь учителей. В 2017 году за звание лучшего поборолись 40 педагогов. Среди конкурсантов был всего один мужчина.