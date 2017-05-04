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Упавший светофор, пятно на Свислочи и новый автобусный маршрут. Новости Минска за 4 мая

04 мая 2017 18:05
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Новости Беларуси. Дорога на работу длиною в несколько часов. Масштабная пробка образовалась на перечении улиц Богдановича и Некрасова. К автомобильному затору привел неработающий светофор. А вот новая столичная улица Лосика пока не испытывает транспортных проблем. Как с ее открытием изменится движение общественного транспорта и пора ли бить тревогу экологом из-за состоянии Свислочи?

Центр без регулирования. 4 мая утром в результате ДТП на пересечении Некрасова и Богдановича упал светофор. Все ближайшие регулировщики вышли из строя.

Упавший светофор, пятно на Свислочи и новый автобусный маршрут. Новости Минска за 4 мая-1

Это случилось в самое пиковое время – в 9-м часу утра. Близлежащий к площади Бангалор улицы встали намертво. И хотя ремонтная бригада буквально в считанные минуты взялась за дело, светофоры не работали несколько часов. Несмотря на это, столкновение избежать удалось, как и конфликтов между водителями и пешеходами.

Берег почернел. Вот такое неприглядное пятно появилось на Свислочи в районе улицы Маяковского.

Упавший светофор, пятно на Свислочи и новый автобусный маршрут. Новости Минска за 4 мая-4

Об этом на горячую линию СТВ сообщили обеспокоенные местные жители. Пятно появилось несколько дней назад, по виду своему напоминает то ли нефть, то ли промышленные отходы. Отмечали, что из-за него утки оставили свое любимое доселе место. И, действительно, видно, как они стараются избегать неприятной им субстанции. Теперь здесь кружат только голодные чайки. Черная слизь не тонет и не растворяется. Однако спешим успокоить зрителей.

Упавший светофор, пятно на Свислочи и новый автобусный маршрут. Новости Минска за 4 мая-7

Наталья Алейникова, заместитель председателя Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:
С поверхности водоема начинают подниматься отмершие сине-зеленые водоросли и получается вот такой неприглядный вид. Явление это природное, никакого антропогенного влияния здесь нет, через какое-то время эти водоросли опустятся вниз.

Новую улицу построили в столице, назвали в честь маршала Лосика. В связи с этим изменятся маршруты общественного транспорта.

Так, 90-й автобус пойдет теперь по улицам Семеняко, Карского и Лосика. Появились и две новые остановки – «Мачульского» и «Маршала Лосика». Но и эта схема тоже временная, так как в перспективе здесь откроют новые маршруты, которые продлят до Юго-Запада и Сухарево. Потребность в автобусе чувствовалась давно, так как в этом районе много новых многоэтажек, а транспорт до этого момента вообще не ходил, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# общество # Природные явления # Наталья Алейникова

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