Упавший светофор, пятно на Свислочи и новый автобусный маршрут. Новости Минска за 4 мая

Новости Беларуси. Дорога на работу длиною в несколько часов. Масштабная пробка образовалась на перечении улиц Богдановича и Некрасова. К автомобильному затору привел неработающий светофор. А вот новая столичная улица Лосика пока не испытывает транспортных проблем. Как с ее открытием изменится движение общественного транспорта и пора ли бить тревогу экологом из-за состоянии Свислочи? Центр без регулирования. 4 мая утром в результате ДТП на пересечении Некрасова и Богдановича упал светофор. Все ближайшие регулировщики вышли из строя.

Это случилось в самое пиковое время – в 9-м часу утра. Близлежащий к площади Бангалор улицы встали намертво. И хотя ремонтная бригада буквально в считанные минуты взялась за дело, светофоры не работали несколько часов. Несмотря на это, столкновение избежать удалось, как и конфликтов между водителями и пешеходами. Берег почернел. Вот такое неприглядное пятно появилось на Свислочи в районе улицы Маяковского.

Об этом на горячую линию СТВ сообщили обеспокоенные местные жители. Пятно появилось несколько дней назад, по виду своему напоминает то ли нефть, то ли промышленные отходы. Отмечали, что из-за него утки оставили свое любимое доселе место. И, действительно, видно, как они стараются избегать неприятной им субстанции. Теперь здесь кружат только голодные чайки. Черная слизь не тонет и не растворяется. Однако спешим успокоить зрителей.