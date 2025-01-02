Ностальгия с современным дизайном – побывали на белорусской фабрике по производству ёлочных игрушек

Елочные игрушки, которые востребованы не только в зимние праздники. Настоящие произведения искусства создают мастера единственной в стране фабрики новогодних украшений. За 12 месяцев на ней выпускают около 300 тысяч изделий, которые уже полюбились не только белорусам, но и далеко за пределами страны. Когда в стеклянном шаре – и ностальгия по детству, и современный дизайн, и даже зимний пейзаж. Тогда Новый год не хочется отпускать из домашнего интерьера. Арина Верховская побывала там, где сказочная атмосфера царит круглый год.

Каждый год на фабрике придумывают десятки новых игрушек. Создание новогоднего изделия начинается с эскиза. Сначала его рисуют на бумаге от руки, после на компьютере делают 3D-модель. На ее основе конструируется силиконовая форма, которая становится своеобразным трафаретом для следующих таких же игрушек. Дизайн изделий продумывают до мелочей, чтобы каждая игрушка нашла своего покупателя. Яркие краски и новогоднее настроение добавляют в художественном отделе. Фигурки словно оживают в руках талантливых мастеров.

Арина Верховская, корреспондент:

Каждая игрушка расписывается вручную. Процесс создания действительно кропотливый. Каждый взмах кисти придаёт новый новогодний узор. И поскольку это ручной труд, то каждая игрушка индивидуальна и неповторима.

Это единственная в стране фабрика елочных игрушек. Начинали с маленьких партий. Сегодня же выпускают около 300 тысяч изделий в год. Ставку сделали не на западные тренды, а на советскую классику. Герои любимых сказок, Дед Мороз и Снегурочка, пейзажи белорусской деревни – все это можно найти в коллекциях фабрики.