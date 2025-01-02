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Ностальгия с современным дизайном – побывали на белорусской фабрике по производству ёлочных игрушек

02 января 2025 17:55
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Елочные игрушки, которые востребованы не только в зимние праздники. Настоящие произведения искусства создают мастера единственной в стране фабрики новогодних украшений. За 12 месяцев на ней выпускают около 300 тысяч изделий, которые уже полюбились не только белорусам, но и далеко за пределами страны. Когда в стеклянном шаре – и ностальгия по детству, и современный дизайн, и даже зимний пейзаж. Тогда Новый год не хочется отпускать из домашнего интерьера.

Арина Верховская побывала там, где сказочная атмосфера царит круглый год.

Ностальгия с современным дизайном – побывали на белорусской фабрике по производству ёлочных игрушек-2

Каждый год на фабрике придумывают десятки новых игрушек. Создание новогоднего изделия начинается с эскиза. Сначала его рисуют на бумаге от руки, после на компьютере делают 3D-модель. На ее основе конструируется силиконовая форма, которая становится своеобразным трафаретом для следующих таких же игрушек.

Дизайн изделий продумывают до мелочей, чтобы каждая игрушка нашла своего покупателя. Яркие краски и новогоднее настроение добавляют в художественном отделе. Фигурки словно оживают в руках талантливых мастеров.

Ностальгия с современным дизайном – побывали на белорусской фабрике по производству ёлочных игрушек-4

Арина Верховская, корреспондент:
Каждая игрушка расписывается вручную. Процесс создания действительно кропотливый. Каждый взмах кисти придаёт новый новогодний узор. И поскольку это ручной труд, то каждая игрушка индивидуальна и неповторима.

Ностальгия с современным дизайном – побывали на белорусской фабрике по производству ёлочных игрушек-6

Это единственная в стране фабрика елочных игрушек. Начинали с маленьких партий. Сегодня же выпускают около 300 тысяч изделий в год. Ставку сделали не на западные тренды, а на советскую классику. Герои любимых сказок, Дед Мороз и Снегурочка, пейзажи белорусской деревни – все это можно найти в коллекциях фабрики.

Ностальгия с современным дизайном – побывали на белорусской фабрике по производству ёлочных игрушек-8

Андрей Бегун, директор фабрики елочных игрушек:
Перед Новым годом во всех социальных сетях люди выкладывают разные фотографии возле елочек. Я с удовольствием люблю рассматривать, знаете, серфить социальные сети, разглядывая незнакомых даже порой мне людей, не людей, а те елочки, и высматривать свои игрушки, которые висят на этих елках. Это очень интересно. Где-нибудь, знаете, в России, в далекой, в каком-нибудь неизвестном мне городе находится моя игрушка. Довольно мило.

Подробности в видео.

# Новый год # Предприятия Беларуси # Арина Верховская

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